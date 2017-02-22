Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz bir kez daha göstermiştir ki öldürmeyen her darbe güçlendirir. Türkiye, dimdik ayakta durarak göğüslediği tüm saldırılardan, krizlerden, kaoslardan, darbelerden güçlenerek çıkmayı başarmış bir ülkedir." dedi.

"Bizim kitabımızda geriye gitmek yoktur, ileriye, daima ileriye, bunu da kararlı bir şekilde yol almak suretiyle sürdürmek zorundayız. Türkiye'yi 14 yılda 3 kat büyüttük." diyen Erdoğan, "Milletimize sözümüz var, inşallah Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Anayasa değişikliğine ilişkin, "Şu gerçeği görmemiz lazım. Sadece cumhurbaşkanı-başbakan kavgaları dahi sistemi sorgulamak için yeterlidir." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye, yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki çekişmelerden, yetki karmaşalarından çok büyük zararlar görmüştür. Darbelerin, muhtıraların yol açtığı siyasi kaoslar, ekonomik krizler ülkemize fevkalade ağır bir maliyet yüklemiştir. Şu anda bakıyorum ne diyorlar biliyor musunuz? '16 Nisan'la birlikte artık Türkiye'de yasama organı yok' diyorlar. Dürüst olun. Siyaset eğer dürüst yapılırsa, millet sizi bir yerlere getirir. Eğer siyaseti dürüst yapmazsanız sittinsene yine aynı yerde oturmaya devam edersiniz."