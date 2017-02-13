'TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik iddialarÄ± kesinlikle reddediyoruz'

DÄ±ÅŸiÌ‡ÅŸleriÌ‡ BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyiÌ‡n MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Avusturya YeÅŸiÌ‡ller PartiÌ‡siÌ‡ GÃ¼venliÌ‡k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MiÌ‡lletvekiÌ‡liÌ‡ Peter PiÌ‡lz'iÌ‡n TÃ¼rkiye hakkÄ±ndaki sÃ¶zlerine iliÅŸkin soruya cevabÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Viyana BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸimizi de hedef alan Ã¼lkemize yÃ¶nelik ithamlar gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r. SÃ¶z konusu iddialarÄ± kesinlikle reddediyoruz. AvusturyalÄ± yetkililere, saÄŸduyuyla hareket etmeleri ve TÃ¼rkiye-Avusturya iliÅŸkileri ile Avusturya’daki TÃ¼rk toplumunun esenliÄŸine zarar veren bu tÃ¼r aÃ§Ä±klamalardan kaÃ§Ä±nmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz."

Pilz, baÅŸkent Viyana'da 10 Åžubat'ta dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin Avusturya'da gayriresmi 200 casus bulundurduÄŸunu, bunun Viyana'da gÃ¶rev sÃ¼resini tamamlayan bir TÃ¼rk yetkili tarafÄ±ndan koordine edildiÄŸini iddia etmiÅŸti. AA