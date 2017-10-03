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Buradasınız : » » 'Türkiye'ye parmak sallayanların elini kırarız'

'Türkiye'ye parmak sallayanların elini kırarız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ta düzenlenen gayrimeşru referanduma sert tepki verdi. MHP Lideri, "Türkiye'ye parmak sallayanların elini gövdesine kadar kırarız" dedi.

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Türkiyeye parmak sallayanların elini kırarız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ta düzenlenen gayrimeşru referanduma sert tepki verdi.

MHP Lideri, "Türkiye'ye parmak sallayanların elini gövdesine kadar kırarız" dedi.

"5 bin ülkücü hazır" sözünü hatırlatan Bahçeli, blöf yapmadıklarını da vurguladı ve şunları kaydetti: 

“İkazla ifade ediyorum ki, devlet kurdum demekle devlet kurulmaz. Hadi bağımsız olayım demekle bağımsızlık gerçekleşmez. Türk milletine parmak sallayanlar varsa, ki vardır. O parmağını eliyle birlikte gövdesine kadar kırar hatta koparırız.”

“5 bin ülkücü bekliyor derken blöf yapmadık”

Türkmenlerin hakları çiğnenirken rahat olamayacaklarını kaydeden Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü; 

“Dedik ki; en az beş bin ülkücü gönüllü başta Kerkük olmak üzere Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak için hazırda beklemektedir. Blöf yapmıyoruz, palavradan konuşmuyoruz. Türkmenlerin hakkı çiğnenirken biz rahat olamayız. Kerkük elden giderken biz gece yastığa başımızı huzurla koyamayız. Ya hep ya hiç diyoruz. Tarih coğrafyaya dar geldiğinde Misaki Milli uyanacak, 81 Düzce'den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır.”
 

Etiketler: MHP Genel Başkanı devlet bahçeli, Irak'ta düzenlenen gayrimeşru referandum
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