'Türkiye'ye gelen turist sayısı 26 milyon 60 bin seviyesine ulaştı'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki 3. Turizm Şurası'nda yaptığı konuşmada, "Özellikle sloganımızda da ifade ettiğimiz gibi turizm alanında yeni bir atılım yapmanın, stratejik bir adım atmanın tam zamanıdır." ifadesini kullandı.

9 aylık turizm istatistikleri

Konuşmasında 9 aylık turizm istatistiklerini açıklayan Bakan Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Turizm sektöründe, ilk 9 aylık dönemde Türkiye'ye gelen turist sayısı 26 milyonu geçerek, 26 milyon 60 bin seviyesine ulaşmıştır. Sadece eylül ayında 4 milyon yeni turist gelmiştir. Eylül ayındaki rakamımız bir önceki yılın eylül ayına göre yüzde 40 daha yüksektir. 9 ayın ortalaması da yüzde 28,7 daha yüksektir. Bu, sektörün toparlanmaya başladığını gösteriyor ve inşallah yeni dönemle birlikte çok daha ciddi bir hamle yapacağız ve ilerlemeye devam edeceğiz.

Ayrıca Türkiye'ye gelen turistler arasında Rus turistlerin sayısı 9 ayda 4 milyonu aşmış, Alman turistlerin sayısı da 3 milyona yaklaşmıştır. 'Geçmiş yıllara göre Alman turistlerin sayısı azalmış' denilebilir ancak şunu ifade etmek isterim, özellikle Almanya'da bazı politikacıların çok yüksek perdeden Türkiye karşıtı politikalarına, neredeyse 'Sakın ha Türkiye'ye gitmeyin, canınız tehlikededir' gibi söylemlere rağmen 3 milyon Alman turistin 9 ayda Türkiye'ye gelmesi önemlidir."

"Anadolu, insanlığın buluştuğu yerdir"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bu hedeflerin kağıt üzerinde kalmayacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin imkanlarına, insan potansiyeline güveniyoruz. Hiç şüphesiz en büyük zenginliğimiz ve güvencemiz Anadolu topraklarının zenginliğidir. Hiç şüphesiz Anadolu, insanlığın buluştuğu yerdir. Hem Truva'dan Osmanlı'ya kadar 24 büyük imparatorluğa, medeniyete ev sahipliği yapmış olan bir coğrafya olması dolayısıyla hem de bu topraklarda asırlar boyunca dini, dili, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun herkese hoşgörüyle yaklaşmış olan yaklaşımı ve anlayışıyla Anadolu toprakları, insanlığın buluştuğu yerdir. Bu tarihi ve kültürel zenginlik dünyanın hiçbir yerinde yoktur."

Anadolu topraklarında Göbeklitepe'den Mevlana'nın iklimine, onlarca antik kentin ortaya koyduğu muhteşem bir kültürel zenginlikten Amasya, Mardin, Konya, Kastamonu gibi nice şehirlerde ortaya konan İslam estetiğinin bulunduğuna işaret eden Kurtulmuş, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerinin, 2023'e gelmeden gerçekleşmesi ve Türkiye'nin devasa turizm pastasından güçlü bir şekilde pay alması temennisinde bulundu.