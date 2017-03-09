Türkiye'ye geçmeye çalışan PYD'li terörist sınırda yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin mensubu olduğu belirlenen bir terörist yakalandı.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, sınır bölgesindeki Hürriyet Mahallesi'nde yapılan kontrollerde ilçenin karşısında bulunan, terör örgütü PYD'nin kontrolündeki Rasulayn bölgesinden bir kişinin Türkiye'ye geçmeye çalıştığını tespit edildi.

Güvenlik güçlerince yakalanan ve PYD mensubu olduğu belirtilen Z.Y. (22) ifadesi alınmak üzere, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. AA