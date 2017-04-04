'Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlar tek koldan saldırmıyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'nin yıllar boyunca çok sıkıntılardan ve badirelerden geçtiğini söyledi.

Ülkenin terörle, darbelerle, enflasyonla, ekonomik krizlerle yüzde 7 bin 500 gecelik faizlerle, mezhep çatışmalarıyla, etnik ve köken farklılıklarına ayrılarak terbiye edilmek istendiğini ifade eden Soylu, 16 Nisan'da sadece anayasanın oylanmayacağını dile getirdi.

"'Bu vatan bizimdir, bu ülke bizimdir' diyerek 16 Nisan'a gidiyoruz."

Süleyman Soylu, "Biz yıllardan beri ülkenin gelişmesini ve kalkınmasını engellemeye çalışan, bu milleti terbiye etmeye çalışanlara karşı bütün Türkiye'de haykırarak 'Bu vatan bizimdir, bu ülke bizimdir' diyerek 16 Nisan'a gidiyoruz." diye konuştu.

Terörle her zaman ve her yerde mücadele edeceklerinin altını çizen Soylu, PKK'nın, kaçırdığı 13-14 yaşındaki kız çocuklarının Kandil'e götürülerek taciz edildiğini aktardı.

"Altay tankını, Atak helikopterini, Marmaray'ı yaparsan Türkiye'nin dostu olmaz"

Bitlis'teki terör operasyonunda Türkiye'nin ürettiği ve İçişleri Bakanlığı envanterine geçen insansız hava araçlarının kullanıldığını anımsatan Soylu, "Bundan sonra dağlarda, bir taraftan aslanlar aşağıda bir taraftan yukarıdan bilin ki aman vermeyeceğiz. O zaman Türkiye'nin dostu olmaz. Altay tankını, Atak helikopterini, Marmaray'ı yaparsan Türkiye'nin dostu olmaz. Ne derseniz deyin. İster PKK olsun, ister FETÖ olsun, ister DEAŞ olsun, ister Almanya olsun, ister Hollanda topunuz gelin, bize Manisa yeter, bize Türkiye yeter." dedi.

"Millet patrondur' demek için sandığa gidiliyor"

Soylu, sistemin değişikliğinin Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğuna işaret etti.

Bundan sonra "Hükümet kurulacak mı, ekonomik krizler olacak mı?" gibi endişelerinin ortadan kalkacağını vurgulayan Soylu, "AK Parti ve MHP belli bir noktada uzlaştı ve milletin önüne bir anayasa değişikliği teklifi getirdi. Buna engel olanlara karşı 'Millet patrondur' demek için sandığa gidiliyor." ifadelerini kullandı.

"Ey Deniz Baykal sen de o kervana katıldın, sana da yazıklar olsun"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun PKK, HDP ve FETÖ ile iş birliğini yaptığını savunan Soylu, şöyle devam etti:

"Ey Deniz Baykal sen de o kervana katıldın, sana da yazıklar olsun. Oysa biz senin itibarını kurtarmak için 'Bu FETÖ kasetini kim yaptı biliyoruz, gelin bir bakın' diyoruz. Kılıçdaroğlu'na da çağrıda bulunuyoruz, sen de bunların kayığına bindin gidiyorsun."