'Türkiye'nin yepyeni bir sayfa açması gerekiyor'

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ceyhan ilçesinde düzenlenen "halkla buluşma" etkinliğinde, 45 gündür meydanlarda olduklarını, artık "ak koyunun kara koyunun" belli olduğunu söyledi.

Parti meselesi değil devlet-millet meselesinin 16 Nisan'da oylanacağını anlatan Çelik, Ceyhan'ın bu işi anladığını ifade etti.

Çelik, her zaman milletin gücü arttıkça devletin gücünün de arttığını dile getirerek, "1960'da bu millet bir iktidar seçti ama askeri darbe yaptılar, milletin elinden iktidarı kaptılar. 80'de böyle oldu, 28 Şubat'ta böyle oldu. Yani milletin iktidarını gasbettiler, zayıflattılar." diye konuştu.

'Türkiye 15 yılda 150 yıllık iş yaptı'

Koalisyon dönemlerinin sıkıntılarına işaret eden Çelik, "Koalisyon, askeri vesayet ve darbe tehlikesini gidermek için bizim bir sistem değişikliği yapmamız lazım. Sistem değişikliğinin özü şudur, milletin mührünü sandığa daha güçlü vurduğumuz gibi hükümetin kurulmasına, devletin inşa edilmesine de daha güçlü vurmak gerekiyor. Aksi halde, biz 10 yıllar boyunca yol gitsek bile herhangi bir siyasi krizde tökezleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son 15 yılda 150 yıllık iş yaptığını, eğitimde, sağlıkta, ekonomide büyüdüğünü belirten Çelik, bunun istikrarla gerçekleştiğini vurguladı.

Bakan Çelik, 16 Nisan'dan sonra seçimin olduğu gün hükümetin de işe başlayacağını, hükümet kurmada zaman kaybedilmeyeceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bütün kurumların meşruiyetinin kaynağı millettir, halktır. Siz bir iktidarı kurduktan sonra o iktidarı bölmek, zayıflatmak, parçalamak, zaafa düşürmek, ona askeri vesayet yoluyla engel çıkarmak veya yargı vesayeti yoluyla çelme takmak kimsenin vazifesi olmayacak. İnşallah 16 Nisan'dan sonra sistem değişikliğine geçtiğimiz zaman, sizlerin 15 yıldır alın terinizle, emeğinizle, gayretinizle inşa ettiğiniz bu iktidarı siyasi sistem düzeyinde de garanti altına alacağız."

"Evet" oyu verecek olanın da "hayır" oyu verecek olanın da kardeş olduğunu vurgulayan Çelik, "Tabi ki biz vatandaşlarımızın 'evet' vermesinin bu millet, bu devlet, bu ülkenin geleceği, çocuklarımızın geleceği için daha iyi olacağını düşünüyoruz ama netice itibariyle her bir vatandaşımız hürdür, özgürdür." şeklinde konuştu.

"10 seçim kaybetmişsin hiçbir bedel ödemiyorsun"

Çelik, rejim tartışmalarına değinirken rejimin sahibinin cumhur olduğunu ifade etti. Bakan Çelik, "tek adam" tartışmalarına ilişkin de şunları söyledi:

"10 seçim kaybetmişsin hiçbir bedel ödemiyorsun. Halbuki AK Partililer, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadrosu içinden çıkmış herkes, AK Partinin kurucu lideri olarak Cumhurbaşkanımız, AK Partinin bütün kadroları biz neye inanıyoruz? Millet ne derse, milli irade ne derse o olur. Vatandaşlarımızın söylediğinden daha üstün bir laf yoktur. Büyük meseleler olduğunda, sadece seçim meselesi değil, biz ne diyoruz, 'sandığa gidelim, millete soralım, milletin tercihine başvuralım' diyoruz. Onlar ne yapıyorlar, sürekli olarak sandıktan kaçmak istiyorlar. Sistem içindeki birtakım odaklara, süreçlere yaslanarak, sistem içindeki bir takım tuzakları milli iradenin önüne çıkararak sizin iradenizi gasbetmek, engellemek, zayıflatmak, zaafa uğratmak istiyorlar. Buna, 15 sene boyunca müsaade etmedik."

"Türkiye'nin yepyeni bir sayfa açması gerekiyor"

Bakan Çelik, Türkiye'nin artık mesafe alması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Geçmiş yüzyılda ayağımızdaki ağırlıklarla yeterince mesafe alamadık. Şimdi artık Türkiye'nin ayağındaki bu yüklerden kurtulması gerekiyor. Türkiye'nin yepyeni bir sayfa açması gerekiyor. Önümüzde uzun bir yüzyıl var. Türkiye'ye sürekli kendi içindeki kimlik problemleriyle, kardeş kavgasıyla, kardeşler arasında çıkartılan fitnelerle vakit kaybettirilmek istendi. Kardeşlerin bu fitnelere ve tuzağa düşmediği zamanlarda da hükümetler, askeri vesayetle, darbe vesayetiyle, koalisyonlarla ve sistemin içine kurulmuş bazı tuzaklarla zayıflatıldı. Türkiye kendi meselesini çözmekten ülkenin geleceğini inşa etmeye fırsat bulamayan siyasi iktidarlarla geldi geçti."

Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu vurgulayan Çelik, "Önümüze bakacağız, koşacağız. Sürekli ileriye gideceğiz, asla yorulmayacağız, bıkmayacağız." ifadesini kullandı.