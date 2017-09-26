Türkiye'nin yeni milli füzesi 'ATMACA'

ROKETSAN ana yükleniciliğinde geliştirilen asgari 200 km menzile sahip milli gemisavar füzesi 'Atmaca' ilk kez görüntülendi.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları kapsamında ROKETSAN ana yükleniciliğinde, ASELSAN ve ArMerKom işbirliğiyle geliştirilen ATMACA Gemisavar Füze Sistemi envanterde yer alan Harpoon sisteminin yerini alacak.

2009 yılında yapılan sözleşme sonrasında Projede, ASELSAN RF arayıcı başlığı, ArMerKom ise atış kontrol sistemi ile operatör konsollarının geliştirilmesinde görev yapıyor.

Milli gemisavar füzesi

SOM füzesinde de kullanılan TR40 motorlarıyla güçlendirilen ATMACA füzesi ile ilk test atışlarını geçen sene gerçekleştirildi. İleriki dönemlerde Milli üretim Kale 3500 turbojet motoru kullanması planlanıyor.

ATMACA füzesi, ilk olarak HAVELSAN tarafından geliştirilen GENESİS Savaş Yönetim Sistemi ile donatılan Milgem Sınıfı Korvetler ile Gabya Sınıfı firkateynlerde kullanılacak. Bunun yanında Harpoon füze sistemini kullanan diğer gemi ve denizaltılarında Atmaca füzesi ile donatılması hedefleniyor.

ATMACA füzesi denizde asgari 200+km uzaklıktaki hedefleri vurabilecek. Bunun beraber ATMACA seyir halindeyken Data-link donanımı sayesinde uzaktan hedef güncellemesine izin verecek. Atmaca’nın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor.

ATMACA Füzesi savaş gemilerini ve diğer transport gemilerini vurmak için güdüm teknolojisini kullanacak ve donanmaya yeni bir saldırı sistemi kazandıracak.

2018’de tamamlanması planlanan ATMACA füzesinin çalışmalarında sona yaklaşıldı. Sistem tamamlanmasıyla beraber Milli savaş gemilerine entegre edilecek.

Yerli olarak geliştirilen Atmaca Gemisavar füzesi 2018 yılında seri üretime girmesi planlanıyor.

ATMACA Füzesi Özellikleri

- Çapı: 350mm

- Kanat Açıklığı:~1.4m

- Uzunluğu:~6m

- Ağırlığı:~800 kg

- Harp Başlığı:~200 kg Sınıfı

- Motor Tipi: TR40

- Menzil:200 km Sınıfı

- Güdüm Sistemi: INS/GPS+RA+DL

- Arayıcı Başlığı: ? Bant Aktif RF

- Sürati: Mach 0.8/0.85?

- Üretici Firma: Roketsan, Türkiye