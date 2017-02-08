Türkiye'nin yeni AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı görevine başladı

Türkiye'nin yeni AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı, AB Konseyi Başkanı Tusk'a güven mektubunu sundu.

Tusk, Brüksel'deki AB Konseyi binasında Büyükelçi Kaymakcı'yı kabul etti. Kaymakcı, Brüksel'e gelişinin 8. gününde, Tusk'a güven mektubunu sundu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, kabulde Kaymakcı, Tusk'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını ileterek Türkiye'nin üyelik perspektifi çerçevesinde AB ile her alanda iş birliği ve diyaloğu geliştirmeyi arzuladığını vurguladı.

Türkiye'nin PKK ve FETÖ ile mücadelede AB'den somut adımlar atmasını beklediğini kaydeden Kaymakcı, yasa dışı göçle mücadelede yük paylaşımı ile Türkiye'ye sağlanan desteğin hızlandırılmasının ve daha etkin hale getirilmesinin öneminin altını çizdi.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin iki tarafa sağlayacağı yararları dile getiren Kaymakcı, ayrıca Türkiye-AB zirvelerinin ilişkilerin sağlıklı bir şekilde ilerletilmesi için gerekli olduğunu belirtti.

Daha önce iki kez AB Daimi Temsilciliğinde görev yapan Kaymakcı, geçen hafta TBMM'den gelen dört parlamenter grupla Avrupa Parlamentosu (AP) ve siyasi gruplarda temaslarda bulundu.

Kaymakcı, AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın yanı sıra AP Türkiye Raportörü Kati Piri ile de bir araya geldi.

Kaymakcı, en son Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. AA