Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç yurda döndü

Büyükelçi Kılıç, THY'ye ait tarifeli uçakla geldiği Atatürk Havalimanı'nda, Ankara'ya hareketinden önce basın mensuplarının sorularını cevapladı.

“Her düzeydeki Amerikan makamlarını bile etmeye çalıştık”

Serdar Kılıç, 20 saatlik bir rötar ile 10 saatlik bir yolculuktan sonra Türkiye'ye geldiğini söyledi. Gazze'de yeni bir insanlık dramı yaşandığına dikkati çeken Kılıç, "Kudüs kararı bağlamında çoluk çocuk, yaşlı genç dinlemeden, insanların üzerine ateş açılıyor, insanlar katlediliyor. Bu olayların bu noktaya geleceğini Amerikan yönetimi tarafından Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması kararının alınmasının çok daha öncesinde başlamak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Sayın Dışişleri Bakanımız, elimizden geldiğince Washington Büyükelçiliği olarak bizler, her düzeydeki Amerikan makamlarını bile etmeye çalıştık." dedi.

“Bu kararının Amerika ile İsrail'in çıkarlarına hizmet etmeyecek”

Kılıç, aklıselim doğrultusunda verilen mesajların çok fazla dikkate alınmadığını kaydederek, Kudüs konusunda tarihi gerçeklere uymayan, üç din açısından taşıdığı önemi hiç dikkate almayan, bölgesel hassasiyetleri bütünüyle gözardı eden söz konusu kararın alındığını belirtti.

Amerikan yönetimine, bu kararının Amerika ile İsrail'in çıkarlarına hizmet etmeyeceğini, bölgede yeni ihtilaflara yol açılabileceğini aktardıklarını dile getiren Kılıç, "Fakat dediğim gibi maalesef bu iç saiklerle alınmış olan karar uygulamaya konuldu. Ne acıdır ki bu kararın uygulamaya için konulması çok özel bir gün seçildi. Bugün de çok sayıda can kaybı yaşanan bir noktaya geldi, şehitler veriliyor." ifadelerini kullandı.

“Hiç kimse bunun karşısında şiddetle durmuyor”

Kudüs bağlamında kendisini en çok üzen bazı noktaların olduğuna işaret eden Kılıç, şöyle devam etti:

"Afrin'de biz bir terör örgütüne karşı mücadele verirken, sivil kayıplarının önlenmesi konusunda bize çağrı yapan bütün ülkeler ve insani yardım kuruluşları maalesef orada, -gün itibariyle uçaktayken durumu takip edemedim tabii- 60'ın üzerinde şehit var. Hiç kimse bunu kınamıyor. Hiç kimse bunun karşısında şiddetle durmuyor. Bu insani dramın karşısında maalesef gereken insanlığı sergilemiyor. Bu benim açımdan çok üzücü tabii ki. Bu çerçevede Hükümetimiz tarafından danışmalarda bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldık. Onun için geldim."

"Alınacak karar hükümetimizin kararıdır."

Kılıç, Ankara'daki görüşmelerde Washington'da alınan kararların altında yatan nedenlerin, önümüzdeki dönemde Amerikan hükümetinin neler yapmayı düşündüğüne dair bazı görüşleri beyan edeceklerini kaydetti.

Serdar Kılıç, bir gazetecinin Türkiye'nin alacağı kararlara ilişkin bir sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Hükümetimizin alacağı bir karar, ben o konuda bir şey beyan edebilecek durumda değilim. Ben sadece Amerika'dan gelip oradaki durumu anlatacağım. Önümüzdeki döneme ilişkin görüşlerimi paylaşacağım. Tabiatıyla alınacak karar hükümetimizin kararıdır. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve Sayın Dışişleri Bakanımız -ki Sayın Dışişleri Bakanımız Başkan Trump'ın yemin törenine de katıldı biliyorsunuz. Kudüs konusunda alınacak karar o tarihlerde daha dillendirilmeye başlamıştı- o tarihte temas ettiği tüm muhataplarına bunun ne kadar yanlış bir karar olacağını ve bu kararın alınmasından mutlak surette imtina edilmesi gerektiğini anlatmıştı. Devam eden süreçte de Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, biz anlattık fakat dediğim gibi iç politik saiklerle alınan karar, maalesef olmadık bir günde de yürürlüğe konuldu ve bugün bu noktayla karşı karşıyayız maalesef."

Büyükelçi Kılıç, saat 14.00'te tarifeli uçakla Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: AA