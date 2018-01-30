Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç: ABD yönetimi Afrin harekatına şaşırmamalı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedar Kılıç, terör örgütleriyle işbirliği yapan Amerikan yönetimine çağrıda bulunarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü PYD/PKK'nın silahlandırılmayacağı konusunda verdiği sözü hatırlattı.

TRT Haber'e konuşan Büyükelçi Kılıç, "Amerika'nın artık bir terör örgütüyle mücadelenin başka bir terör örgütüyle yürütülemeyeceğini en azından ilke olarak kabul etmesi, ahlaki bir tutum benimsemesi ve müttefikinden gelen çağrılara kulak vermesi gerekiyor. Bunun da sonucu YPG/PYD ile bağlantınızı kesersiniz, silah vermezsiniz, verdiğiniz silahları toplarsınız" dedi.

"Terör örgütünün Kuzey Suriye'de merci bulmasına izin vermeyeceğiz"

ABD yönetiminin Zeytin Dalı Harekatı'na şaşırmaması gerektiğini söyleyen Kılıç, "Bu terör örgütünün Kuzey Suriye'de merci bulmasına izin vermeyeceğimizi, her şart altında elimizden geleni yapacağımızı söyledik" diye konuştu.

Büyükelçi Kılıç ayrıca, terör örgütü PYD/PKK'ya verilen desteğin, Suriye'nin geleceğinde başka ihtilaflara yol açabileceğini vurguladı.

"Türkiye, terör tehdidi ortadan kalkana kadar mücadelesine devam edecek"

Kılıç, Washington'dan gelen "Zeytin Dalı Harekatı'nın kısa sürmesi" yönündeki açıklamalar için ise Afganistan hatırlatması yaptı.

"Siz DEAŞ ya da Taliban'la mücadele için bir zaman mı öngördünüz ki Türkiye'den bir zaman talebinde bulunuyorsunuz. Türkiye'ye yönelik terör tehdidi ortadan kalkana kadar bu harekat devam edecek."

Kaynak: TRT Haber