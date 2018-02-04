Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç: ABD terörizmle ilgili ilkelerini kaybetti

TRT World Muhabiri Muttalip Erdoğan’ın sorularını yanıtlayan Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, terör örgütü PYD/PKK’yı destekleyen ABD yönetimine eleştirilerini sürdürdü, "ABD terörizmle ilgili ilkelerini kaybetti" diye konuştu.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç: ABD yönetimi Afrin harekatına şaşırmamalı

Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD'ye: Terör örgütüne desteği kesin

Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili değerlendirmeler yapan Büyükelçi Kılıç, PYD/YPG’nin PKK’nın Suriye kolu olduğu, yani aralarında bir fark bulunmadığının altını çizdi. Serdar Kılıç, terör örgütünün Afrin’den Türkiye’ye attığı roketlerle Türklerin canına kast ettiğine, ABD’den edindikleri silahlarla Türkleri hedef aldıklarına dikkat çekti. Kılıç, "Bu sürdürülebilir bir şey değil" dedi.

PYD/PKK’nın ortaya çıkışının DEAŞ’la benzer olduğunu ve aynı şeyleri yaptıklarını da vurgulayan Büyükelçi Kılıç, ABD’nin terör örgütüne desteğini sonlandırması gerektiğini söyleyerek, “ABD, Türkiye’nin çağrılarına kulak vermeli” ifadelerini kullandı.

Serdar Kılıç, terörle mücadele etmek için bir başka terör örgütüyle iş birliği yapmanın tehlikelerine dikkat çekerek, PYD/PKK’nın, Türkiye’nin istikrarı ve güvenliği için tehdit oluşturduğunu vurguladı.

ABD’li yetkililerin sadece Türkiye-ABD ilişkileri için değil, Suriye’nin geleceği için de attıkları adımları anlaması gerektiğini söyleyen Kılıç, Suriye topraklarının yüzde 25’ini kontrol eden PYD/PKK’nın buralarda hangi istismarları yaptığını anlattı.

Kılıç, uluslararası kuruluşların raporlarından örnekler vererek, terör örgütünün kontrol ettiği bölgelerdeki demografik yapıyı değiştirdiğine ve havan saldırılarıyla sivilleri öldürdüğüne dikkat çekti.

Kaynak: TRT Haber