Türkiye'nin turizm geliri 2017'de yüzde 18,9 arttı

Bulgaristan’a iki günlük resmi ziyaret için gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği (AB) Konseyi dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın Ulusal Kültür Sarayı’nda (NDK) düzenlenen AB Üye Ülkeleri Turizm Bakanları Zirvesi’ne katıldı.

Burada konuşma yapan Kurtulmuş, Türkiye'nin turizm konusunda bir atılım yaptığını da belirterek, "2023’te 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri hedefini daha yukarıya çıkaracağız" dedi.

Türkiye’nin 2018 hedefi 38 milyon turist

Bakan Kurtulmuş, Türkiye’nin geçtiğimiz çeyrek yüzyılda muazzam bir mesafe kat ederek turizm sektörü açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmiş olduğunu işaret etti.

"Bugün itibarıyla yabancı ziyaretçi sayısı ve turizm geliri bakımından ilk 10’da yer alan ülkemiz, yakın zamanda yaşanan bölgesel ve küresel türbülanslardan birincil etkilenen ülkeler arasında olmuştur."

Bu nedenle, 2015 yılında 35,6 milyona yaklaşan yabancı ziyaretçi sayısının 2016 yılında 25 milyona gerilediğini belirten Kurtulmuş, 2017 yılında ise gerek güvenlik endişelerinin azalması gerekse de agresif tanıtım politikaları sayesinde bu rakamın 32 milyon düzeyine yükseldiğini aktardı.

2017 yılında, Türkiye’ye en fazla turist gelen ülkeler sıralamasında Rusya yüzde 14,5 payla birinci sırada yer alırken, Almanya yüzde 11,1 payla ikinci, İran yüzde 7,7 payla üçüncü, Gürcistan yüzde 7,5 payla dördüncü ve Bulgaristan yüzde 5,7 ile beşinci olarak yer aldı.

Yine 2017 yılında Türkiye’nin turizm gelirlerinin yüzde 18,9 artarak 26,3 milyar dolara ulaştığını söyleyen Kurtulmuş, "2023’te 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri hedefini revize edecek ve belki de daha yukarıya çıkaracak hedefleri ortaya koyacağız." dedi.

"Dost bildiğimiz bazı ülkeler, terör grubuna çok sayıda ağır silah verdi"

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Kurtulmuş, Zeytin Dalı Harekatı'nın tamamen uluslararası hukuka uygun olarak yapıldığını vurguladı.

"Bizim amacımız Suriye'de bir metrekare toprak işgal etmek değildir, DEAŞ ve PYD terör örgütlerini o bölgede etkisiz hale getirmektir. Suriye'nin bölünüp, parçalanmasının önüne geçmektir."

Bölgede kirli bir savaş yaşandığını belirten Kurtulmuş, dış güçlerin, silahlandırdıkları militan gruplarla, terör örgütleri ile Ortadoğu'ya şekil vermeye kalktıklarına dikkat çekti.

"90 bin DEAŞlı militanın var olduğu söyleniyordu. Şimdi bu adamlar nerede ve bu adamlar silahlarını nereden aldılar? Bildiğim kadarıyla, bu silahlar AVM'lerde satılmıyor. Birileri bunları silahlandırdı. Ortadoğu halklarının ve dünya halklarının başına bela etti. Türkiye'nin başına 40 yıldır bela olan bir PKK terör örgütü var. Bu örgütün bir yan dalı da Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteriyor. PYD, SDG ya da YPG isimleri ile orada faaliyet gösteriyor. Maalesef dost bildiğimiz bazı ülkeler, bu terör grubuna çok sayıda ağır silahlar verdi. 4 bin tır ağır silah bu örgüte devredildi." "Türkiye en az Avrupa’nın bütün şehirleri kadar güvenlidir" Türkiye’nin 4 milyonu aşkın sığınmacıyı barındırıp onlara eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler sunduğuna işaret eden Kurtulmuş, bunu Türkiye’nin bir "komşuluk ve kardeşlik vazifesi" olarak niteledi. Suriyeli sığınmacılar dolayısıyla Türkiye’de herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadığını anlatan Bakan Kurtulmuş, "Suriyeli mülteciler dolayısıyla Türkiye’de turistler bakımından en ufak tereddüt edilecek bir durum yoktur. Türkiye’nin her yeri güvenlidir. En az Avrupa’nın bütün şehirleri kadar güvenlidir." ifadelerini kullandı.