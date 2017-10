'Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam edecek'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Şırnak'ta bir maden ocağında meydana gelen göçük sırasında 8 işçinin içeride bulunduğunun bilgisinin geldiğini söyledi.

Bu işçilerden 6'sının hayatını kaybettiğini, bir işçinin ise hala bulunamadığını ifade eden Bozdağ, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Şu anda bütün ilgili birimler olay yerinde. Umarım, kayıp işçiye sağ salim ulaşma imkanı bulunur. Yetkililer bu vatandaşa ulaşmak için çalışmalarını devam ettiriyorlar." diye konuştu.

Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarının bir savunma açıklaması olmadığını, oradaki maden ocağının durumunun tespitine yönelik bir değerlendirme olduğunu söyledi.

Söz konusu madenin ruhsatsız ve kapalı olduğunun bilindiğini ifade eden Bozdağ, "Kapalı olup olmadığı da kontrol edilen bir maden. Maalesef para hırsıyla, kaçak yollarla çalıştırılmış. Bunlarla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Her türlü tetkik yapılmaktadır. İlgili kişiler hakkında yasal gereklilikler neyi gerektiriyorsa yapılacaktır." şeklinde konuştu.

Mersin'de polis servis aracına yönelik bombalı saldırıyı da değerlendiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Şu an olay taze. Olaya dair detaylı bilgi verme imkanı yok. Olayda yaralılar olduğuna dair bilgiler var. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Umarım hayati tehlikeleri yoktur. Türkiye'nin terörle mücadelesi her şeye rağmen her şartta etkili ve kararlı şekilde devam edecektir. Bunlar terörle mücadelemizi zaafa düşürmez ve Türkiye'nin daha etkin mücadelesi sürecektir."

Daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Şırnak'taki maden kazası ve Mersin'deki terör saldırısı dolayısıyla söz aldı.

Grup Başkanvekilleri, Şırnak'taki kazada yaşamını yitiren işçilere Allah'tan rahmet dilerken, Mersin'deki terör saldırısını da kınadı.

"OHAL olağan hale getirilmiştir"

Tezkereye ilişkin CHP grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, 15 Temmuz darbe girişimine karşı parlamenter sistemin çok önemli bir sınav verdiğini söyledi.

TBMM çatısı altında bütün partilerin halkın iradesine sahip çıktığını ifade eden Adıgüzel, "Siyaset kurumu darbecilere teslim olmamıştır. Hain FETÖ örgütü bozguna uğratılmıştır. Bizler darbenin her türlüsüne karşı olmaya devam edeceğiz. TBMM, Gazi Meclis ünvanını bir kez daha hak etmiştir." dedi.

Adıgüzel, 20 Temmuz 2016'da Olağanüstü Halin ilan edildiğini ve bir yılı aşkın süredir Türkiye'nin bu şekilde yönetildiğini belirterek, "OHAL olağan hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Ülkenin geleceği, selameti için OHAL sürecinin uzatılmasına ihtiyaç var"

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise 15 Temmuz gecesini tüm milletvekillerinin yaşadığını, kiminin Genel Kurul Salonu'nda kiminin ise meydanlarda yer aldığına dikkati çekti.

İnsanlık tarihinde böylesine bir olayın örneğinin bulunmadığını anlatan Dağ, "Şükürler olsun ki 16 Temmuz günü bir aydınlığa uyandık. Türk halkı meydanlara aktı, Meclisi korumaya geldi. İnsanlar hiç uyumadı meydanlara akın etti. O gece bu millet adeta Malazgirt'i, İstanbul'un Fethi'ni, Çanakkale'yi yeniden yaşadı. Bu millet o gece Cumhurbaşkanımız 'Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.

Dağ, 15 Temmuz gecesini Gezi eylemleri ve 17-25 Aralık süreçleriyle birlikte değerlendirmek gerektiğine işaret etti. 17-25 Aralık süreci sonrasında FETÖ ile ciddi bir mücadele başlatıldığının altını çizen Dağ, "Devletin tüm kurumlarına sızmış bu hain yapıdan kurtulmak için ne yapmamız gerekiyordu. Bu yapıya karşı mücadelede yalnız kaldığımızı çok açık ve net şekilde söyleyebilirim. Bugün AK Parti iktidarı olmayıp da başka siyasi parti iktidar olsaydı OHAL kararı ilanından başka verebileceği başka husus yoktu. 15 Temmuz gibi bir hadisede OHAL ilan edilmeyecek de ne yapılacaktı. Fransa'da bugün askerin, polisin uzun namlulu silahlarla gezdiğini görürsünüz. Bizim ülkemizde böyle bir durum söz konusu değil. Bu ülkenin geleceği, selameti için OHAL sürecinin uzatılmasına ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.