  • 05 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » 'Türkiye'nin temellerini daha da sağlamlaştırıyoruz'

'Türkiye'nin temellerini daha da sağlamlaştırıyoruz'

Şimşek, "Hiçbir dönemde olmadığı kadar devlet, hükümet elini taşın altına koyuyor. Uzun vadeli perspektifle Türkiye'nin temellerini daha da sağlamlaştırıyoruz." dedi.

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Türkiyenin temellerini daha da sağlamlaştırıyoruz

Kentteki temaslarını sürdüren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ile Valiliği ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Şimşek, Vali Mustafa Yaman ile görüştü.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, Cazibe Merkezleri Programı'na ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine güçlü bir yatırım talebi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın talimatlarıyla yoğun çalışma yapıldığına işaret eden Şimşek, "Bu yatırımların bölgede iş ve aşa dönüşmesi, özellikle istihdam, ihracat anlamında Türkiye için yeni bir büyüme motoru görevi görmesi için gereğini yapıyoruz ve yapacağız." diye konuştu.

"Bölgemizde huzuru, barışı, kardeşliği tesis edeceğiz"

Şimşek, yatırım için bölgede huzura ve güvene ihtiyaç duyulduğunu, bu kapsamda terörle mücadelede sonuna kadar kararlı olduklarını vurguladı.

"Terörle ciddi bir mücadele var, başarı var. Bölgemizde huzuru, barışı, kardeşliği tesis edeceğiz." diyen Şimşek, huzur ve güvenin ardından yatırımlar için altyapının önemine işaret etti.

Terör örgütünü bölgeden çıkartmakta kararlı olduklarını vurgulayan Şimşek, şunları dile getirdi:

"Bu cazibe merkezleriyle de hiçbir dönemde olmadığı kadar devlet, hükümet elini taşın altına koyuyor. Yatırım için ortam var, gerekli destekler var, gerekli talep var. Yakın coğrafyamızda sıkıntılar var ama hiçbir sıkıntı nihai devam etmez. Uzun vadeli perspektifle Türkiye'nin temellerini daha da sağlamlaştırıyoruz. AA 

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
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