Türkiye'nin son Başbakanı Yıldırım helallik istedi

Türkiye'de 56 milyon seçmen Türk siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden biri için oyunu kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre seçmenin tercihiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. AK Parti sandıktan bir kez daha zaferle çıktı.

Türkiye'nin son Başbakanı

12 yıl Ulaştırma Bakanlığı görevi yaptı, AK Parti'nin 3. Genel Başkanı oldu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşmasını Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 27. ve son Başbakanı "Görevi bırakırken müsterihim" dedi, helallik istedi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı olarak bu kutlu yürüyüşü, görevi bırakırken müsterihim. Sağolun var olun, şahsıma gösterdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin değerli kardeşlerim."

Bakanlıktan Başbakanlığa

58. Hükümet ile bakanlık görevine başlayan Yıldırım, görev süresince Yüksek Hızlı Tren, bölünmüş yollar gibi birçok dev projeye imzasını attı: Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Yeni Havalimanı...

2014 yılında İzmir'den belediye başkanlığı için yarıştı. Oy oranını yükseltti ama seçimi kazanamadı. Yerel seçimlerin ardından bakanlığa geri dönmedi. Hem başbakanlığı hem de cumhurbaşkanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden biri oldu.

Kasım 2015 seçimlerinin ardından 19 Mayıs 2016'da AK Parti Genel Başkanlığı için tek başına aday gösterildi ve seçildi. 65. Hükümet'te Başbakanlık koltğuna Binali Yıldırım oturdu.

Türkiye yepyeni bir sistemle tanışıyor

Başbakanlığı döneminde başarılarıyla konuşulduğu kadar 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde halkı rahatlatmasıyla da gündeme geldi:

"Bu kalkışmayı yapanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecektir."

16 Nisan referandumuyla halk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için sandık başına gitti ve EVET çoğunluğu sağladı.

Türkiye'nin 24 Haziran'ın ardından yeni sisteme geçmesiyle birlikte Başbakan Binali Yıldırım ülkenin son Başbakanı olarak tarihe geçti.

Kaynak: TRT Haber