Türkiye'nin 'Şefkat' eli 29 bin Gazzeliye ulaştı

Türkiye'nin "Şefkat" adlı gemiyle gönderdiği insani yardımlar kapsamında, Gazze'de ihtiyaç sahibi 29 bin aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Gazze temsilci yardımcısı Raid Kışta, Gazze Şeridi'nin farklı kentlerinde yaşayan 29 bin aileye gıda kolisi dağıtıldığını söyledi. Kışta, gıda kolilerinin dağıtımının Türkiye Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), TİKA ve Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığının koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Her kolide 16 çeşit gıda malzemesi bulunduğunu belirten Kışta, Gazze'ye gönderilen üçüncü Türk yardım gemisi olan "Şefkat" ile bölgeye ulaştırılan yardım malzemelerinin dağıtımının, önümüzdeki günlerde tamamlanacağını kaydetti.

Şefkat gemisindeki yardımların taşındığı tüm tırların Gazze'ye girişinin gerçekleştiğini belirten Kışta, ilerleyen vakitlerde 100 bin çuval unun da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını aktardı.