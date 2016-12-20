Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'nde Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi ile ilgili, "Bu alçak saldırıyı yapanlar, Türkiye'nin Rusya ile arasını bozamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Terör nereden gelirse gelsin, kim tarafından azmettirilirse azmettirilsin, ülkemiz, milletimiz ve hükümetimiz dayanışma içerisinde bu ve buna benzer belaların üstesinden geleceğiz. Terör bizi ayrıştıramaz, ancak birliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı daha da kuvvetlendirir." dedi.

"Ahıskalıların Gürcistan'a entegrasyonunda desteğe hazırız"

"Ahıskalıların Gürcistan'a entegrasyonu konusunda her türlü desteğe hazır olduğumuzu ifade etmek isterim." diyen Yıldırım, "Gürcistan, 2007 yılından bu yana bir numaralı ticaret ortağımız. İkili ticaret hacmini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Gerek havayoluyla, gerek kara geçişlerinde engelleri kaldırarak iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu daha ileri bir noktaya götüreceğiz. Gürcistan Türkiye arasında karşılıklı yatırımlar da devam ediyor." şeklinde konuştu.

'Gürcistan ve Türkiye'nin amacı tarihi İpek Yolu'nu canlandırmaktır'

Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili de açıklamasında, "Avrasya Tüneli, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirlerine bağlayarak yeni ulaşım imkanlarını ortaya koymaktadır. Gürcistan ve Türkiye'nin amacı, partnerlerimizle beraber tarihi İpek Yolu'nu canlandırmaktır ve bugün açılışında bulunacağımız proje de tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına yeni bir ivme kazandıracaktır." dedi.