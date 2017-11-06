'Türkiye'nin otomobil projesi, stratejik bir yatırımdır'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli marka otomobile "terzi usulü" destek vereceklerini belirterek, "100'den fazla kişi, kuruluş ve firmayla görüştük. 15 büyük sanayiciyle görüştük. Bunlardan 5 tanesi 'ben varım' dedi. 'Ben varım' diyen herkesi dahil ettik. Yerli otomobille ilgili yer seçimi henüz yok. Birinci 24 ayda tasarım yapacağız, ikinci 24 ayda yer seçeceğiz." dedi.

"Yerli otomobile 'terzi usulü' destek verilecek"

Özlü, stratejik yani Türkiye'nin öncelik verdiği konularda, bir ortak girişim grubu oluşturup veya bir şirketin yatırımının değeri, 100 milyon doların üzerindeyse devletin "terzi usulü" destek vereceğini açıkladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanun çıkardık. Dolayısıyla yerli marka otomobil veya Türkiye'nin otomobili projesi, stratejik bir yatırımdır, Türkiye için ve buna terzi usulü destek vereceğiz. Şu anda bilmiyoruz, çok detay sorular sorudunuz. Bunu önümüzdeki günlerde Ortak Girişim Grubu ile yapacağımız görüşmelerde belirleyeceğiz ve bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Herkes zamanında bilecek, bunu açık bir şekilde yapacağız. Rekabet Kurumunun şu anda bir görevi yok. Çünkü bir ihale söz konusu değil. Bu stratejik bir yatırımdır, 100 milyon doların üzerindedir. 100'den fazla kişi, kuruluş ve firmayla görüştük. 15 büyük sanayiciyle görüştük. Bunlardan 5 tanesi 'ben varım' dedi. 'Ben varım' diyen herkesi dahil ettik. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanına çok teşekkür ediyorum, bir ayrım olmadı, yapmadık. Burada rekabetlik bir şey yok."

"Birinci 24 ayda tasarım yapacağız, ikinci 24 ayda yer seçeceğiz"

Bakan Özlü, "47 milyon avronun çöpe atıldığı" iddiasına değinerek, bir projede birden fazla modelin olduğunu, proje sürecinin kısaltmak için yurt dışından alınan platform üzerine modifikasyonlar yaparak, sürecin hızlandırılmak istendiğini aktardı.

Bunun bir proje yönetim yaklaşımı olduğunu, sürecin hızlandırılmasının amaçlandığını vurgulayan Özlü, "Şu anda elimizde bulunan bilgileri, verileri Ortak Girişim Grubu'na vereceğiz. Ortak Girişim Grubu, değerlendirecek, bu bakımdan çöpe atılan bir şey yoktur. Türkiye'nin bilgi birikimidir. Türk mühendislerinin, teknisyenlerinin bilgi birikimidir. Dolayısıyla bunu, bu aşamada, erken aşamadaysanız, çöpe atılmış bir rakam olarak görmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Faruk Özlü, yerli otomobille ilgili yer seçiminin henüz olmadığını ifade ederek, "Birinci 24 ayda tasarım yapacağız, ikinci 24 ayda yer seçeceğiz. Şu anda bir yer yok." dedi.

Kaynak: AA