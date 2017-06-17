'Türkiye'nin önünü kesemezler'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "Bahar gelecek", "Ramazan Bayramı gelmeden içeriden çıkacaksınız" gibi ifadelerle cezaevlerindeki elemanlarını diri tutmaya çalıştığını, dünyanın dört bir yanında Türkiye düşmanlarını harekete geçirip onlarla kol kola girdiğini belirterek, "Ne yaparlarsa yapsınlar, buradan artık kurtuluş yoktur. Bu kirli terör örgütüne kim herhangi bir şekilde bulaşmışsa, kirli darbe teşebbüsünün içerisinde yer almışsa Allah’ın izniyle bunun hesabını verecek." dedi.

Kurtulmuş, teravih namazını kıldığı Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Orta Büyük Cami'nin bahçesinde, beraberindeki Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ve AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk ile vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, vatandaşların ramazan ayını huzurlu geçirip bayrama ulaşmalarını temenni ederek, yaklaşan Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Vatandaşların beklentilerini ve yürütülen projelere ilişkin değerlendirmelerini dinleyen Kurtulmuş, ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde de bulundu.

"15 Temmuz ihaneti hiçbir zaman unutulmayacak"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, daha sonra Fatsa Belediyesi ve AK Parti İlçe Teşkilatının düzenlediği sahur programında vatandaşlara hitap etti.

Kurtulmuş, Türkiye'nin ve İslam dünyasının içinde bulunduğu durumun muhasebesinin ramazan ayında daha iyi yapıldığını belirtti.

İslam coğrafyasının çok büyük sorunlar yaşadığına vurgu yapan Kurtulmuş, Türkiye'nin de yer aldığı coğrafyada, Ortadoğu başta olmak üzere ciddi sıkıntılar olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, sadece kendisinden ibaret bir ülke olmadığını ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye'nin gönül, akıl, vicdan ve irfan sınırları bütün dünyaya yayılmıştır. Bu bakımdan Türkiye, dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir. Biz dünyadaki bütün gelişmeleri duyarlı, hassas bir şekilde izliyoruz." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin senelerdir terör örgütleriyle vakit kaybettirilerek, ileriye gitmesinin engellenmeye çalışıldığını söyledi.

15 Temmuz ihanetinin de hiçbir zaman unutulmayacağına dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Şimdi birtakım hesaplarla, algı operasyonlarıyla FETÖ'ye karşı yapılan özellikle yargılamalarda köşeye sıkışıyorlar ve birtakım algılar oluşturmaya çalışıyorlar. 'Bahar gelecek', 'Ramazan Bayramı gelmeden içeriden çıkacaksınız', 'şöyle, böyle olacak' diye içerideki elemanlarını diri tutmaya çalışıyorlar. Dünyanın dört bir tarafında Türkiye düşmanlarını harekete geçiriyor, bunlarla da kol kola girerek Türkiye'nin karşısına dikilmeye gayret ediyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, buradan artık kurtuluş yoktur. Bu kirli terör örgütüne kim herhangi bir şekilde bulaşmışsa, kirli darbe teşebbüsünün içerisinde yer almışsa Allah'ın izniyle bunun hesabını verecek."

"Türkiye'nin önünü kesemezler"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, algı operasyonlarına karşı vatandaşların uyanık olması gerektiğini anlattı.

"Bu adamlar darbe yaptılar da FETÖ'cülerin yaptıkları yanlarına kar kaldı." diye bir propagandanın yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, "Asla öyle olmayacak. Bu davalar devam edecek. Bu ülkede savcılar, hakimler var, gerekli bir şekilde mahkemeler bu cezaları verecektir. Bunlar, Türkiye'nin önünü kesemezler." açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin son zamanlarda başta darbe teşebbüsü olmak üzere, terör eylemleri ve yaşadığı bazı süreçlere de dikkati çekti.

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyümesinin ise çok önemli bir gelişme olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Türkiye ekonomisinin çok daha güçlü hale geleceğini sözlerine ekledi.

İlçede bir otelde gerçekleştirilen ve Vali Balkanlıoğlu, Fatsa Belediye Başkanı Anlayan ile AK Parti İl Başkanı Çelenk'in hazır bulunduğu program sahur yapılması ve dua edilmesiyle sona erdi.