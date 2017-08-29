'Türkiye'nin lojistik üs olması için seferberlik başlattık'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türkiyemizin dünyanın lojistik üssü olması adına başlattığımız seferberlik çerçevesinde ülkenin birçok yerinde projeler yapıyoruz. Bu da Türkiye'nin ekonomisinin, sanayisinin ve endüstrisinin büyümesine katkı sunacak." dedi.

Bakan Arslan, çeşitli temasları nedeniyle geldiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sarıkamış 6. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Burada partililere hitaben konuşma yapan Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın izinden giderek ülkeyi geleceğe taşımak, daha fazla hizmet getirmek için gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını söyledi.

Arslan, "Allah'a şükür ediyoruz ki liderimiz sadece bizim için, bu coğrafya için değil bütün dünyadaki mazlumlar ve mağdurlar için çok önemli bir şahsiyet, çok önemli bir önder. Lider güçlü, etkili olunca sözü anlam ifade ediyor. Lider güçlü olunca dünyadaki mazlumlar, mağdurlar yüzünü Türkiye'ye çeviriyor, dua ediyor. AK Parti 2002 sonunda iktidara gelince ambulans bulabilmek için benzin koymanız gereken bir Türkiye vardı. Hastaneye gidebilmek için nüfus cüzdanınızı rehin bırakmanız hatta kefil bırakmanız gereken bir Türkiye vardı. Nereden nereye geldik." diye konuştu.

Arslan, bu program sonrası Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ile ilçede yapımı devam eden Ay Yıldızlı Tören Alanı ile Kafkas Hareketi Araştırma Merkezi Müze ve Sergi Salonu'unda incelemelerde bulunup müteahhit firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sarıkamış ilçesindeki temaslarının ardından beraberindekilerle karayoluyla Kars il merkezine geçen Arslan, inşaatı devam eden Kars Lojistik Merkezi'ni inceledi.

Lojistik merkez hakkında yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi alan Arslan, baret takarak sahada inşaat çalışmalarını bir süre inceledi.

Arslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede sanayinin geliştirilmesi ve ülkenin bir lojistik üssü olması adına bazı projeler yürüttüklerini söyledi.

Ülkeye, 21 lojistik merkez kazandırılacak

Proje kapsamında bugüne kadar 7 lojistik merkezi bitirerek hizmete açtıklarını hatırlatan Arslan, şu bilgileri aktardı:

"Şu anda da inşaat çalışması devam eden 7 lojistik merkezinden biri olan Kars'tayız ve bu 7 lojistik merkezinin hepsinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Ayrıca planlama çalışması yaptığımız, gerek ihale hazırlıkları yapılan, gerek projeleri hazırlanan 7 lojistik merkezinin daha çalışması sürüyor. Böylece ülke genelinde 21 lojistik merkezi kazandırmış olacağız. Bu, Türkiye'deki elleçlenen (gümrükteki eşyanın istiflenmesi) yük kapasitesine 35 milyon ton ilave yük kapasitesi eklemek demek ve yaklaşık 10 milyon metrekare de lojistik alan oluşturmak demek."

Bakan Arslan, bu çalışmaları belli bir program çerçevesinde yürüttüklerini belirterek, lojistik merkezlerinden bir tanesinin de Erzurum'a yapıldığını ve kısa sürede tamamlanacağını anlattı.

Arslan, "Lojistik merkezleriyle hedefimiz, 35 milyon ton yük elleçleyebilecek bir kapasiteye ulaşmak ve 10 milyon metrekarede lojistik alanı oluşturmak. İnşaat olarak yüzde 25 seviyesine geldiğimiz Kars Lojistik Merkezini 2018 yılı ekim ayında bitirmiş olacağız. Bu sene içinde açılmış olacak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesiyle ülkemizdeki yüklerin Avrupa'ya buradan Orta Asya'ya gitmesine aracılık edecek Kars Lojistik Merkezi birbirini tamamlayan iki proje olacak." diye konuştu.

Lojistik merkezlerinin Doğu Anadolu'daki istihdama da katkı sunacağını aktaran Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle bu bölgelerden ülkemizin kuzeyine, güneyine yük hareketinin olması buralarda ticaretin canlanması ve bu bölgelerdeki sanayinin gelişmesi ve artması adına Kars'ın gelişmesi anlamına geliyor. Yaklaşık 5 ay önce çalışmalarına başladığımız Kars Lojistik Merkezi'nde çalışmalar çok güzel gidiyor. Türkiyemizin dünyanın lojistik üssü olması adına başlattığımız seferberlik çerçevesinde ülkenin birçok yerinde projeler yapıyoruz. Bu da Türkiye'nin ekonomisinin, sanayisinin ve endüstrisinin büyümesine katkı sunacak."