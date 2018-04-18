Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi vefat etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Turgut Kural'ın vefat ettiğini duyurdu.

Büyükelçi Kural'ın geçirdiği kalp krizi sonucu dün gece yaşamını yitirdiğini belirten Çavuşoğlu, "Üzüntümüz büyük. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Benin Büyükelçimiz Turgut Kural geçirdiği kalp krizi sonucu dün gece vefat etti. Üzüntümüz büyük. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. pic.twitter.com/gANPw7Kyf4 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 18 Nisan 2018

Evli ve iki çocuk babası Büyükelçi Kural, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuydu.

Diplomatik kariyerine 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde aday meslek memuru olarak başlayan Kural, Türkiye'nin Bağdat, Amman Büyükelçiliklerinde üçüncü katip, Hong Kong Başkonsolosluğu'nda muavin konsolos olarak çalıştı.

Bakanlık'ta Ortadoğu ve Avrupa Genel Müdürlüklerinde görev alan Kural, Brüksel Büyükelçiliği'nde İkinci Katip ve Başkatip, Mostar Başkonsolosu, Paris Büyükelçiliğinde Büyükelçilik Müsteşarı ve Birinci Sınıf Başkonsolosluk yaptı.

Kural, Kasım 2014’ten bu yana Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA