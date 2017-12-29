Türkiye'nin ihracatı kasımda arttı

Açıklanan raklamlara göre, ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 artışla 14 milyar 217 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 52,4 artarak, 4 milyar 148 milyon dolardan 6 milyar 320 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın kasım ayında yüzde 75,5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 69,2'ye geriledi.

Ocak-kasım dönemi

Yılın 11 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 143 milyar 213 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 16,9 artışla 210 milyar 704 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 33,8 artış göstererek 67 milyar 491 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 68 oldu.

AB'nin ihracattaki payı geçen yılın kasım ayında yüzde 46,7 iken bu yılın aynı ayında yüzde 49,1 olarak kayıtlara geçti.

AB'ye yapılan ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 artışla 6 milyar 983 milyon dolar oldu.

Almanya, 1 milyar 376 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke olarak dikkati çekti. Bu ülkeyi 908 milyon dolarla İngiltere, 839 milyon dolarla İtalya ve 733 milyon dolarla ABD takip etti.

İthalatta da ilk sırayı 1 milyar 982 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı 1 milyar 981 milyon dolarla Çin, 1 milyar 906 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 16 milyon dolarla İtalya izledi.

En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 257 milyon 327 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 318 milyon 426 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Kasımda en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 537 milyon 392 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 2 milyar 332 milyon 292 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Kaynak: AA