  • 10 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu

Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu

Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A yaklaşık 3 yıl sonra uzayda olacak.

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Türkiye'nin haberleşmesini, Türkiye'nin uydusu yapacak.

TÜBİTAK, TAİ ve ASELSAN ortaklığı ile geliştirilen milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, 3 yıl sonra uzayda olacak.

Türksat 6A, uydu haberleşmesi konusunda yurtdışına bağımlılığı azaltacak.

Milli uydu askeri istihbarattan, internet ve televizyon yayıncılığına kadar tüm haberleşme faaliyetleri için kullanılabilecek.

Yaklaşık 5 ton ağırlığında ve 6 metre yüksekliğinde olacak uydunun bazı parçaları ise şimdiden hazır.

Uydunun hem üretimi hem de testleri TAİ'nin Ankara Kahramankazan'daki son teknolojiye sahip tesislerinde gerçekleştirilecek.

Üretimin yapıldığı Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi dünyada eşi pek az gelişmiş ülkede görülebilen bir tesis. 

Sadece üretim değil, fırlatmadan önce yapılması gereken tüm testler de burada yapılıyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: türksat 6a, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu
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