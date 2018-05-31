  • 31 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.497
    EURO 5.256
  • BIST 101966.57
    ALTIN 187.877
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türkiye'nin ilk sondaj gemisine 'Fatih' ismi verildi

Türkiye'nin ilk sondaj gemisine 'Fatih' ismi verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için 'Fatih' ismini koyduk" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiyenin ilk sondaj gemisine Fatih ismi verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ilk sondaj gemisinin Akdeniz'e uğurlandığı törende konuştu.

Albayrak, törende yaptığı konuşmada, "Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için 'Fatih' ismini koyduk." dedi.

"İlk sondajı yapmak üzere uğurluyoruz"

Albayrak, "2,600 metre derinliğinde Antalya açıklarındaki ilk sondajı bu yaz yapmak üzere Fatih'i uğurluyoruz." diye konuştu.

İkinci gemi bu yıl geliyor

Karadeniz'de de çalışma yapılacağına işaret eden Albayrak, "Karadeniz için ikinci gemimizi de bu yıl içinde TPAO'nun portföyüne katıp denizlerimizi arayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER