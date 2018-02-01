Türkiye'nin ilk milli hava savunma sistemi 'HİSAR' test edildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın alçak ve orta irtifa hava savunma sistemlerinin atışlı testleri, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katılımıyla gerçekleşti.

Canikli önce füze rampalarının bulunduğu alanı inceledi. Ardından test atışının yapıldığı alana geçti.

Tamamen milli ve yerli imkanlarla, askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile üretilen HİSAR'ın atış testi Canikli'nin katılımıyla yapıldı.

HİSAR, test atışlarından yüzde 100 başarıyla geçti.

Türkiye'nin savunma sanayisinin en önemli projelerinden biri olan HİSAR; sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı kullanılabilecek.

Kaynak: TRT Haber