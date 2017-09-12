Türkiye'nin ilk ‘Ayyıldızlı Camisi’ yapılıyor

Sivas'ta belediye tarafından Yukarı Tekke'de Türkiye'de ilk defa ay yıldızın kullanılacağı cami yapılıyor. 7 bin metrekare kapalı alana ve toplamda 8 bin 400 kişinin aynı anda namaz kılabileceği caminin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma törenine Sivas Valisi Vali Davut Gül, AK Parti Sivas milletvekilleri Mehmet Habip Soluk, Selim Dursun, Belediye Başkanı Sami Aydın, kurum müdürleri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Sivas Valisi Davut Gül hayırlı bir törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Caminin projesi de, ismi de çok güzel. Hem mahalle sakinlerine, hem de cenazelerde hizmet verecek olması da çok faydalı. Hayırlı uğurlu olsun, emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

Yapılan esere sadece bir cami olarak bakılmaması gerektiğini kaydeden Belediye Başkanı Sami Aydın ise “Şehrimizin önemli bir sorununu çözecek bir proje olarak ön gördük. Biliyorsunuz şehrimizdeki cenazelerin çoğunluğu Ulu Cami'den kaldırılıyor. Hal böyle olunca o bölgedeki trafik yoğunluğu ciddi sıkıntı oluşturuyor. Biz bu projeyle Sivas'ta cenaze namazı dendiği zaman, adresin burası olmasını amaçladık. Biz burayı gerektiği zaman cemaat dışarı çıkmadan cenaze namazını içeride kılsın diye projelendirdik. Bu kapsamda zemin katta kapalı alanda bin 500, fevkani katında 400, bodrum katında bin 500 ve açık alanda 5 bin olmak üzere toplamda 8 bin 400 kişi aynı anda namazlarını kılabilecekler. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak planlama yaptık. Bu projede isteyen herkesin de çorbada bir tuzu olsun diye dernek kurduk. Hedefimiz 2018 yılında camimizi hizmete açmak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından edilen dualarla Yukarı Tekke Ayyıldız Cami'nin temeli atıldı. Projesi ve ismiyle dikkat çeken caminin 2018 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor. İHA