Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bir başkası diyor ki 'Bu müfredatta Atatürkçülük kaldırıldı' diyor. Bizim İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi var, hem ortaokul, hem lise sonda. Onda hem Atatürkçülük öğretilir hem İstiklal Savaşımız, milli mücadele öğretilir." dedi.

Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 4 Eylül etkinlikleri kapsamında Sivas Fuar Kongre ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Sivas'ın Değerleri Tanıtım Etkinliği"nin açılış programına katıldı.

Daha sonra Yılmaz, Tüfenkci, Vali Davut Gül, Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Sivas'a Değer Katanlar" ödül törenine katıldı.

Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, üreten, istihdam sağlayan herkesin hükümet tarafından desteklendiğini belirterek, ülkede ihracatın, istihdamın arttığını, istikrar ve güven devam ettiği sürece Türkiye'nin tüm hedeflerine ulaşacağını ifade etti.

Ülkenin hızlı büyüme ve gelişme sürecinin içerisinde bulunduğunu anlatan Yılmaz, yabancı yatırımcıların bu yüzden Türkiye'yi tercih ettiğini vurguladı.

Yılmaz, bugünü değil, yarınları inşa etmenin gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Eğer Türkiye’nin ihracatı 150 milyar dolarsa biz bunu eğitime borçluyuz. 36 milyar dolardan 150 milyar dolara çıktıysak eğitime borçluyuz. Ama niye 500 milyar dolarlık ihracat yapmıyoruz? Bu aradaki eksiklik de yine eğitimden dolayıdır. Eğitimimiz çok daha kaliteli olsaydı ihracatımız 500 milyar dolar olurdu. Neden katma değeri yüksek ürünler üretmiyoruz? Eğitimden dolayı. 36 milyar dolardan 150 milyar dolara geldiysek bu büyük bir başarı. 80 yılda gösterilmeyen başarıyı gösterdik." diye konuştu.

Daha kaliteli bir eğitim için müfredatı yenilediklerini hatırlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"En çağdaş, en bilimsel müfredatı yaptık ve evlatlarımıza bu yeni müfredatla eğitim vereceğiz. Ancak görüyorum ki bir tane hiç gerçek olmayan, ama neden gerçek olmayan, yani 'biz bir gerçek olmayanı söyleyelim ama 100'den 99'u inanmasa, bir kişi bile inansa o bizim için kardır' diye geliyor. Bugün birisi bana bit tweet göndermiş, 'Milli Eğitim Bakanlığı 100 bin Suriyeli'yi memur yapacak' diyerekten. Bir de diyor ki 'Resmi Gazete'de yayınlandı' diyor. Yalan olduğu belli, kesin yalan. İyi ama ne yapacaksın, adam bunu da yazıyor. Resmi Gazete'de nerede var, sor bakalım. Ama insanlar olumsuza inanmaya meyilli. Bir kişi inanırsa kar diyor."

"2019'a doğru giderken milleti kutuplaştırmak istiyorlar"

Bakan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine bir başkası diyor ki 'Bu müfredatta Atatürkçülük kaldırıldı' diyor. Bizim İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi var, hem ortaokul hem lise sonda. Onda hem Atatürkçülük öğretilir hem İstiklal Savaşımız, milli mücadele öğretilir. Yeni müfredatta Beden Eğitimi ve Spor Dersi zorunludur, 9,10,11 ve 12. sınıflarda. Programda beden eğitiminde öğrencilere Atatürk ile ilgili ne verilmesi gerekir onu söylüyor. Burada Atatürk'ün sözlerinden hareketle Atatürk'ün spor ve sporcuya verdiği değeri açıklar. Bir başka kazanım, Atatürk'ün sporla ilgili sözlerinden oluşan poster hazırlar, Atatürk'ün ilgilendiği spor dalların tanıtan sunu hazırlar, Atatürk'ün güreş, yüzme, futbol ve diğer spor dallarına olan ilgisi üzerinde durulur. Ben bunu söyledikten sonra beden eğitimi ve spor dersinde dahi Atatürk vardır desem doğruyu söylemiş olur muyum? Coğrafya'da ülkeler arasında Atatürk'ün 'barış, ulusları refah saadete eriştiren en iyi yoldur' sözünden hareketle barışın önemini vurgular. Coğrafya'da Atatürkçülük var mı? Var. Çağdaş Türk ve dünya tarihi 12. sınıfta seçmeli, bir kazanım, Türk milli mücadelesi bağımsızlık mücadelesi veren milletler üzerindeki etkisine vurgu yapılıyor, kazanım var mı Atatürk ile ilgili? Var. Fen Lisesi fizikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözüne vurgulayaraktan geçmişten bugüne fizik biliminin gelişimine katkı sağlamış Türk-İslam bilim insanlarının tanıtımı sağlanır diyoruz. Fen Lisesi kimya kazanımı, kimyanın bilim olma sürecini açıklarken, Atatürk'ün bilime verdiği önemle ilgili okuma parçası verilir. Kimyada Atatürk var mı? Var. Fen Lisesi matematik 9,10,11,12. sınıflarda zorunlu, yine bir kazanım da Mustafa Kemal Atatürk'ün geometri üzerinde yaptığı çalışmalardan söz edilir. Geometri'de Atatürk var mı? Var."

Hazreti Muhammed'in hayatının yer aldığı ders kitabını gösteren Yılmaz, "Peygamber efendimizin hayatı seçmeli ders, zorunlu değil, bu kitap bu yıl yazılamadı. Geçen yıl hiç gündeme getirilmemiş konu, yeni yazsak anlarım. Ama yeni eleştiriyorlar. Bu müfredatın bir önemi de geçmiş yıllarda yazmış olduğumuz kitapları bunlara okutturmamız oldu. O da çok net. Peygamberimizin hayatı yeni yazılmadı, yeni basılması ama inanın şimdi yeni duydum noktasına geliyor. Şundan emin olun Atatürk'ün en büyük eseri Cumhuriyet'tir. Eğer Cumhuriyeti güçlendiriyorsanız şehitlerin de Atatürk'ün de Atatürk'ün silah arkadaşlarının da bizden beklediğini yerine getiriyoruz demektir. Türkiye zayıf olduğu sürece onların ruhunu incitiriz. Türkiye'yi güçlü kıldığımız sürece, kesinlikle onların ruhu huzur içinde yatar." ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da birliğin faaliyetlerine değinerek, "Birlik ve beraberlik olduğu sürece aşamayacağımız hiçbir problem yok." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Sivaslı iş adamlarını da çalışmalarından dolayı tebrik etti. AA