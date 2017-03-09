Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Bakan Zeybekci'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar;
Avrupa'dan Türk siyasetçilerine engel
-İlk iki salondaki toplantılar farklı gerekçelerle iptal edildi.
-Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili görüşlerimizi vatandaşlarımıza aktardık.
-Bu kurulan tuzağı bizim deşifre etmemiz gerekiyordu.
-15 Temmuz sonrası Türkiye ile ilgili bir algı operasyonu uygulanmaya başlandı.
-Yapılanlar hem Türkiye'ye hem de Almanya'ya yapılan saldırılardır.
-Türkiye ve Almanya birbiri için çok önemli.
-Türk-Alman ilişkileri için bir provokasyondur.
-Alman hükümeti ve sivil toplum kuruluşları ortak tavır almalı.
-AB ile gümrük birliği anlaşmamız güncellenmeli.
-Türkiye'nin gelişimi ve AB ile ilişkileri sabote ediliyor.