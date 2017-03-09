Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bakan Zeybekci'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar;

Avrupa'dan Türk siyasetçilerine engel

-İlk iki salondaki toplantılar farklı gerekçelerle iptal edildi.

-Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili görüşlerimizi vatandaşlarımıza aktardık.

-Bu kurulan tuzağı bizim deşifre etmemiz gerekiyordu.

-15 Temmuz sonrası Türkiye ile ilgili bir algı operasyonu uygulanmaya başlandı.

-Yapılanlar hem Türkiye'ye hem de Almanya'ya yapılan saldırılardır.

-Türkiye ve Almanya birbiri için çok önemli.

-Türk-Alman ilişkileri için bir provokasyondur.

-Alman hükümeti ve sivil toplum kuruluşları ortak tavır almalı.

-AB ile gümrük birliği anlaşmamız güncellenmeli.

-Türkiye'nin gelişimi ve AB ile ilişkileri sabote ediliyor.