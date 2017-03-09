  • 09 MART 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Türkiye'nin gelişimi ve AB ile ilişkileri sabote ediliyor'

'Türkiye'nin gelişimi ve AB ile ilişkileri sabote ediliyor'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TRT Haber'de Yaşar Taşkın Koç'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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Türkiyenin gelişimi ve AB ile ilişkileri sabote ediliyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bakan Zeybekci'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar;

Avrupa'dan Türk siyasetçilerine engel

-İlk iki salondaki toplantılar farklı gerekçelerle iptal edildi.

-Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili görüşlerimizi vatandaşlarımıza aktardık.

-Bu kurulan tuzağı bizim deşifre etmemiz gerekiyordu.

-15 Temmuz sonrası Türkiye ile ilgili bir algı operasyonu uygulanmaya başlandı.

-Yapılanlar hem Türkiye'ye hem de Almanya'ya yapılan saldırılardır.

-Türkiye ve Almanya birbiri için çok önemli.

-Türk-Alman ilişkileri için bir provokasyondur.

-Alman hükümeti ve sivil toplum kuruluşları ortak tavır almalı.

 -AB ile gümrük birliği anlaşmamız güncellenmeli.

-Türkiye'nin gelişimi ve AB ile ilişkileri sabote ediliyor.

Etiketler: TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar , trt haber, TRT, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
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