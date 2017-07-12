Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde "Meydanların Dili Sergisi"nin açılışı ve "15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi Kitabı"nın tanıtım programına katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Ülkemizi, vatanımızı teslim etmedik, geleceğimizi de hainlere teslim etmeyeceğiz. Hainlere ihanetin hesabını soracağız ve yolumuza güven içerisinde kararlılıkla devam edeceğiz. Emin olun ki, sadece geleceği değil, Türkiye'nin geçmişini de kararlılıkla aydınlatacağız. Çalınan bütün değerlerimizi geri alacağız, şimdi çok daha güçlüyüz. Bundan böyle birbirimizin hakkını, hukukunu çok daha fazla gözeteceğiz. Dinimizi, değerlerimizi, kutsalımızı istismar etmek isteyenlere asla bir daha fırsat vermeyeceğiz. Bu ülkenin tek bir evladını bile düşmanlarına feda ettirmeyeceğiz."