Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı 'ICPEN Konferansı' başlıyor

ICPEN sonbahar dönemi toplantısı 13-16 Kasım 2017'de Antalya'da gerçekleştirilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin 15 Kasım'da açılış konuşmasını yapacak.

ICPEN Konferansı'na, 35 ülkeden 81 temsilci ve 4 uluslararası kuruluş temsilcisi katılacak.

1 Temmuz 2017 itibarıyla ICPEN Dönem Başkanlığını bir yıl süreyle Almanya'dan devralan Türkiye, organizasyonun 25. kuruluş yıl dönümü kutlamasına da "Başkan" sıfatıyla ev sahipliği yapacak.

Toplantıda; paylaşım ekonomisi, tüketici gizliliğinin korunması, sosyal medya yoluyla pazarlama, tüketicinin korunmasında davranışsal yaklaşım ve göçmen/mülteci tüketicilerin sorunları başta olmak üzere birçok konu masaya yatırılacak.

Öte yandan, ICPEN'in ortak akılla bulacağı çözümler ve en iyi uygulama örnekleri tüketicinin korunması alanında faaliyet gösteren yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu idarelerine rehberlik edecek. Sonuçlar politika belgesi haline getirilerek Türk tüketicileri için en etkin kullanılmasını sağlayacak tedbirler alınacak.

2017-2018 Türkiye Dönem Başkanlığı kapsamında, Nisan 2018'de İstanbul'da "Üst Düzey Yöneticiler Oturumu" ve "2. Dönem ICPEN Konferansı"nın düzenlenmesi de planlanıyor.

ICPEN hakkında

Tüketicinin korunması alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı, dünya nezdindeki en iyi tüketici koruma uygulamalarının analizi, idari iş birliği gibi araçları kullanarak ortak akılla tüketicileri uluslararası düzeyde koruyan Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı, 62 üye ülke ve ICPEN gözlemcisi statüsünde 5 uluslararası kurum (OECD, Avrupa Komisyonu, Ibero-American Tüketici Koruma Forumu, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü ve Küresel Gizlilik Uygulama Ağı ile faaliyet gösteriyor.

Küresel ölçekte tüketicilerin korunmasına katkı sağlayan en önemli uluslararası organizasyon olan ICPEN, 25 yıldır faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA