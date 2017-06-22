Türkiye'nin en uzun ikincisi olacak

Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda yapımı süren ve 14 bin 300 metreyle Türkiye'nin en uzun ikinci tüneli özelliğini taşıyan Ovit Tüneli'nin tamamlanarak yıl sonunda hizmete sokulması hedefleniyor.

İlk olarak 1880 yılında Osmanlı Devleti'nin kalkınma planında Rize-Erzurum karayolu ve tüneli projesi olarak gündeme gelen Ovit Tüneli'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başbakanlığı döneminde 13 Mayıs 2012 tarihinde atılırken, tünelde "ışık göründü" töreni ise 11 Kasım 2016'da Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ovit Tüneli, bin 369 metresi çığ tüneli olmak üzere toplam 14,3 kilometre uzunluğu ile Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapımı devam eden 14,5 kilometrelik Yeni Zigana Tüneli'nin ardından Türkiye'nin ikinci en uzun, dünyanın ise en uzun dördüncü tüneli olacak.

Tünelin giriş kotu bin 919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre, tünel içi boyuna eğim yüzde 2,13 olarak gerçekleştirildi. Kazı ve kaplama betonu imalatı tamamlanan tünelin bin 710 metre uzunluğundaki yaklaşım tünelinde kazı imalatında sona gelinirken bin 400 metre uzunluğundaki çığ tünelinde kalan beton imalatı yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Donanım çalışmalarının yüzde 90'ının tamamlandığı tünel inşaatında 773 kişi dönüşümlü olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Üstyapı ve köprülü kavşak çalışmalarına başlanan Rize-Erzurum yolunun yıl sonu itibarıyla hizmete girmesi planlanıyor.

Yılda beş ay yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle kapalı kalan ve diğer 7 ayda ise İkizdere-İspir arasında günlük ortalama bin 135 aracın transit geçiş yaptığı Ovit geçidi, tünelin tamamlanmasıyla yıl boyu açık olacak.

Çift tüp şeklinde inşa edilen ve 1 milyar 140 milyon liraya mal olması planlanan Ovit Tüneli, Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan diğer yollara önemli bir alternatif olacak.

Yıl sonunda hizmete girmesi hedeflenen tünel sayesinde 250 kilometre olan Rize-Erzurum karayolu 200 kilometreye düşecek.

Türkiye'nin örnek tüneli olacak

Ovit Tüneli'nde aydınlatma ve tünel iç dizaynı, Türkiye'de örnek olarak projelendirdi.

Türkiye'deki diğer tünellerde aydınlatma tek kanal ile yapılırken, tünel uzunluğu nedeniyle sürücülerin dikkat kaybını ortadan kaldırmak için Ovit'te aydınlatma özel olarak çift kanal planlandı.

Ayrıca tünel içerisi beyaz üzerine kırmızı şeritlerle boyanarak dikkat dağınıklığının giderilmesi hedeflenirken, sürücü dinlenme cepleri ise özel olarak boyanıp aydınlatılacak. Böylelikle 14,3 kilometre uzunluğundaki tünelde sürücülerin ışık kaybı yaşamaması, dinlenme ceplerinde de rahat olmaları amaçlanıyor.

Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, yaptığı açıklamada, Ovit Dağı'nın sahil ile doğu arasındaki en büyük engel olduğunu belirterek, tünel ile bu engelin ortadan kalkacağını söyledi.

Tünelin 2017 yılı sonunda hizmete gireceğini kaydeden Karamehmetoğlu, "Ovit Tüneli Projesi sadece Rize-Erzurum projesi değil, doğudaki 16 ilin de kader projesi çünkü 16 ilin de çıkış kapısı olacak bir yol güzergahıdır. Bu öneminden dolayı yola Rize-Mardin sevgi yolu ismi konulmuştur. Çok zor bir coğrafya ve taahhüt edilen zamanda tamamlanıyor. Bu yolun devreye girmesi ile birlikte aşık maşukuna kavuşacaktır. Bizim o bölgedeki arazilere, o bölge insanının da bu bölgenin denizine ihtiyacı var." dedi.

Karamehmetoğlu, Türkiye'nin son yıllarda GAP'a çok ciddi yatırımlar yaptığına işaret ederek, bu bölgedeki ürünlerin Karadeniz'e ve ikinci dünya ülkelerine pazarlanması gerektiğini, Güney Doğu'daki ürünlerin kestirme yoldan limana ulaşacağı yolun Rize-Erzurum Ovit Dağı yolu olduğunu vurguladı.

"İç turizm hareketinde Ovit Tüneli çok ciddi bir alternatif olacak"

Ovit Tüneli bölgesinde yapımı süren Organize Sanayi Bölgesinin hizmete girmesi ve lojistik endüstriyel merkezin yapılmasıyla bölgeye günlük 7 bin konteyner sevkıyatının da yapılabileceğine değinen Karamehmetoğlu, Ovit Tünelinin, yapım çalışmaları başlayan Rize-Artvin Havalimanının ve lojistik üst projelerinin tamamlanmasıyla Doğu Karadeniz'in, çok ciddi stratejik aktarma üslerine sahip olacağına dikkati çekti.

Karamehmetoğlu, bunun, bölge insanı üzerinde de çok ciddi katkıları olacağını dile getirerek, tüccar ve sanayicilerin mutlak manada bunları değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Ovit Tüneli'nin Karadeniz ve Doğu bölgelerine ticaretin yanı sıra çok ciddi turizm getirisi olacağına da vurgu yapan Karamehmetoğlu, "Tünel öncesinde yaptığımız anketlerde insanların yüzde 97'sinin doğudaki 16 ile gitmediğini ve kültürel anlamda tanımadığını gördük. Son yıllarda ise o bölgelerden ilimize ziyaretçiler gelmeye başladı. İç turizm hareketinde Ovit Tüneli çok ciddi bir alternatif olacak." diye konuştu.