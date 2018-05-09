Türkiye'nin eğittiği Afrin polis güçleri göreve hazır

TSK'nın hudutlarda ve bölgede güvenliğin sağlanması, dost ve kardeş bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması için 20 Ocak 2018'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ üyesi teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesi, terör unsurlarından temizlendi.

620 Suriyeli polis eğitim aldı

Kentte güvenliğin sağlanmasıyla yöre halkı evlerine dönmeye başlarken, yerel güvenlik gücü görevini görecek olan Suriye polislerin eğitimleri de devam ediyor.

Polis Akademisi Başkanlığının katkılarıyla özel harekat polislerinin de katılımıyla eğitim alan 620 Suriyeli polis, toplumsal olaylara müdahale, polis mevzuatı, genel disiplin, meskun mahal ve operasyon eğitimi ile el yapımı patlayıcı imhası ve olay yeri inceleme konularında uygulamalı eğitimler verildi.

“Kentteki asayişi sağlama görevini üstlenecekler”

Yaklaşık bir aydır eğitim alan yaşları 18-45 arasında değişen Suriyeli polisler, 10 Mayıs'ta tamamlanacak eğitim sonrası kentteki asayişi sağlama görevini üstlenecek.

Suriyeli polisler, terörden temizlenmesinin ardından kente dönecek olan binlerce kişinin güvenliğini sağlamak için hazırlanırken, Türk polis teşkilatına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Suriyeli polisler terörden temizlenen bölgelerde görevde

TSK'nın 24 Ağustos 2016'da Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı ve 29 Mart 2017'de tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından da birçok bölgede görev yapacak yerel güvenlik güçleri, Polis Akademisi tarafından eğitildi.

Suriye'nin Azez kentinde güvenlik ve huzurun sağlanması amacıyla belirlenen kriterleri taşıyan ve gönüllülük esasına göre seçilen 5 binin üzerindeki Suriyeli, 5 ayrı polis okulunda verilen eğitimlere katıldı.

Geçen yıl aralık ayında başlayan eğitime katılan Suriyeliler, Bab, Azez, Cerablus ve Çobanbey'de göreve başladı.

Özel harekatçılar tarafından yetiştirilen Suriyeli polisler, bu bölgelerde "özel tim" olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA