Türkiye'nin "eğitim köprüsü", yurt dışındaki FETÖ tekelini kırdı

Türkiye Maarif Vakfı, kurulduğu 2016 yılından beri diğer kurumlarla eş güdümlü olarak sürdürülen yoğun diplomasi faaliyetleri neticesinde, 10 ülkede FETÖ ile bağlantılı 76 okulu devralıp 29 yeni okul açtı.

İsmindeki "Maarif" kelimesinin "bilgi, kültür, eğitim" anlamına da geldiği Vakıf, Anadolu coğrafyanın bilgi, kültür ve eğitim tecrübesini dünyanın farklı noktalarındaki insanlarla paylaşmakta adeta köprü görevi üstleniyor.

Daha önce yurt dışında FETÖ tarafından açılan okullarda eğitim verdiği öğrencileri kendi amaçları doğrultusunda o ülkenin sisteminin içine dahil eden bu okulların Maarif Vakfı'na devrine ilişkin Türkiye de ilgili ülkelerle yoğun diplomasi faaliyetleri yürütüyor.

Diğer kurumlarla eş güdümlü olarak sürdürülen bu çalışmaların sonucunda 10 ülkedeki 76 okulun devredildiği Vakıf, yeni açtığı 29 okul ile birlikte yaklaşık 10 bin öğrenciye hizmet veriyor.

"Türkiye'nin eğitimde dünyaya açılan kapısı"

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Vakfın yapısı ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Vakfın 17 Haziran 2016 tarihli 6721 sayılı kanun ile kurulduğunu anlatan Akgün, Maarif Vakfı’nın, kültür ve medeniyet etkileşimiyle ülkeleri ortak iyiye ulaştıracak bir yol olarak gördüğünü ve Türkiye'nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan kapısı olduğunu söyledi.

Vakfın, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına, Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş olduğuna dikkati çeken Akgün, kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir vakıf olan Türkiye Maarif Vakfı'nın, her ülkede okul öncesinden yükseköğretime eğitimin her aşamasında etkin faaliyet yürütmek amacıyla kurulduğunu anlattı.

Birol Akgün, Maarif Vakfı’nın Türkiye’nin, eğitim alanında önemli bir hamlesi olduğunu belirterek, "Vakfımız, ilmini ve irfanını, insanlığın barış ve huzuru için kullanacak iyi insanlar yetiştirecektir" dedi.

Türkiye adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında yurt dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş olması dolayısıyla FETÖ/PDY iltisaklı okulların vakıflarına devredildiğini anlatan Akgün, yurt dışı okullarına yönelik bilgiler verdi.

Buna göre, Gine'de 10, Somali'de 6, Sudan'da 6, Kongo Halk Cumhuriyeti'nde 3, Mali'de 18, Moritanya'da 8, Nijer'de 10, Tunus'ta 2, Senegal'de 7, Çad'da 6 olmak üzere 10 ülkede FETÖ/PDY iltisaklı 76 okul Maarif Vakfı tarafından devralındı. 29 yeni okul açılarak toplamda 105 okul sayısına ulaşıldı.

"Vakıf bünyesinde yaklaşık 10 bin öğrenci var"

Akgün, söz konusu 105 okulda yaklaşık 10 bin öğrenci olduğunu vurgulayarak, Türkiye’den de bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığından olmak üzere yaklaşık 100 öğretmenin bu okullarda görevlendirildiğini kaydetti.

FETÖ iltisakı nedeniyle vakfa devredilen okullarda herhangi bir öğrenci kaybının olmadığını aktaran Akgün, Türkiye'nin söz konusu okulların devri konusunda Gine, Somali, Sudan, Kongo Halk Cumhuriyeti, Mali, Moritanya, Nijer, Tunus, Senegal, Çad ülkeleri ile iş birliği halinde çalıştığını, bu öğrenci ve ailelerinin hiçbir şekilde mağdur edilmediğini belirtti.

Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, FETÖ ile iltisaklı okulların kapatılması veya devri konusunda bazı ülkelerin ilk etapta direnç gösterdiklerini ancak Türkiye'nin güçlü diplomatik ilişkileri sayesinde bu tür sıkıntıları aştıklarını anlattı.

ABD'de de faaliyetlerinin başladığını belirterek, New Jersey eyaletinde yeni açılan 4 Maarif Okulunun bulunduğunu aktaran Akgün, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bize çizdiği vizyon çerçevesinde 193 ülkede faaliyet göstermek ilkesiyle yola çıktık” dedi.

"Okulların fiziki şartları iyileştiriliyor"

Maarif Vakfı'nın yurt dışında devraldığı okulları hem fiziksel şartları hem de öğretim ve yönetim teknikleri itibarıyla çok daha ileriye taşıdıklarını dile getiren Akgün, devralınan FETÖ iltisaklı okullara son 3-4 yılda hiç yatırım yapılmadığını ve bu okulların fiziki olarak kötü durumda olduklarını söyledi.

Akgün, Maarif Vakfı'nın eğitim-öğretimde iyileştirmelere hızla başladığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Kütüphane, laboratuvar malzemeleri, akıllı tahta, bilgisayar, projeksiyon gibi teknolojik malzemelerle okullarımızı zenginleştiriyoruz. Ülkelerin resmi müfredatlarına saygı gösteriyoruz. Her ülkenin resmi müfredat konusundaki beklentilerine karşılık veriyoruz. Bunun yanında kulüp çalışmaları, hafta sonu destekleme kursları, ders dışı sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerle öğrencilerimizin farklı alanlarda gelişimini sağlıyoruz. Maarif Okullarında ülkenin ulusal dilinin yanında Türkçe ve uluslararası seçeceği bir dilin iyi seviyede öğretilmesi, fen bilimleri ve matematik alanında projeler hazırlanabilmesi, çağın dili olan kodlamaya ve robotik çalışmalara ağırlık verilebilmesi noktasında açılımlar yapıyoruz."

Akgün, yerel değerlere ve kültüre ağırlık vererek öğrencileri kendi ülke değerleriyle yetişmesini sağlarken bir yönüyle de diğer kültürleri tanıyan evrensel değerlere uygun yaklaşımlar sergileyebilen geniş ufuklu insanlar olarak yetişmesini arzu ettiklerini vurguladı.

"FETÖ, Türkçe öğretimi yapmadığı halde yapıyormuş gibi gösterdi"

Vakıf olarak FETÖ’nün gösterdiği seçkinci yaklaşımı kabul etmediklerine dikkati çeken Akgün, şunları kaydetti:

"FETÖ, Türkiye’de olduğu gibi elit kesim ile irtibat kurmuş toplumun geneli ile teması kesmiştir. Ciddi manada bir Türkçe öğretimi yapmadığı halde yapılıyormuş gibi gösterilmiştir. Türkiye Maarif Vakfı olarak bizler ekonomik durumu iyi olmayan başarılı öğrencilerin Maarif Okullarında okuyabilmesi için bir burs politikası uygulamaktayız. Bunun yanında Türkçe öğretimi Maarif Okullarının olmazsa olmazıdır. Bütün okullarımızda öğrencilerimizin mezun olduklarında Türkçe konuşabilecek seviyede olmalarını önemsiyoruz. Bu eğitimi, ya haftalık ders saati içerisinde yer vererek, bu mümkün değilse kulüp faaliyetleri ve ders dışı çalışmalarla veriyoruz. Türkçe eğitimini, ülkenin mevzuatına uygun şekilde yürütmeye ve öğrencilerimizin iyi seviyede Türkçe öğrenerek mezun olmalarına gayret ediyoruz."

Kaynak: AA