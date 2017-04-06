'Türkiye'nin dört değil on dört tarafı düşmanlarla çevrili'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, halk oylamasına ilişkin, "İnsanlarımız demokrasiyi seviyor, Türkiye büyüsün istiyorlar, gelişsin, yatırım yapılsın istiyorlar. Allah'ın izniyle bunu sağlayacak anahtar 16 Nisan'dır." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de Kocasinan Belediyesince Yenimahalle'deki semt konağı ile bir parkın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört değil on dört tarafının düşmanlarla çevrili olduğunu söyledi.

Ülkenin aynı anda PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirten Özhaseki, bütün bu örgütlerin tek tek hakkından gelindiğini dile getirdi.

15 Temmuz hain darbe girişimin ardından FETÖ ile mücadeleye değinen Özhaseki, CHP'nin FETÖ mağdurları için masa oluşturduğunu anımsattı.

"Bunları elbette temizleyeceğiz" diyen Özhaseki, şöyle konuştu:

"Kimi mağdur ediyoruz, onlar devleti, milleti mağdur etti. 250 kişiyi şehit ettiler, 2 bin 200 gazimiz var. Onların nesi mağdur olsun. Bunlar devlete, millete ihanet ettiler. Devlete hizmet etmek yerine uşaklık ettikleri yurt dışındaki ülkeye, oradaki sapık hocalarına hizmet ettiler. Koca hakim ABD'den gelen emre göre karar veriyor. Bunları devletten temizlemezsek siz bize hesap sorun, devleti FETÖ'den PKK'dan temizlemezsek siz bizden hesap sorun. Şükürler olsun temizledik, bitti."

Özhaseki, Türkiye'nin darbelerle küçüldüğünü, darbelerin artık tarihe gömülmesi gerektiğini vurguladı.

İki başlılıktan kurtulmak için 16 Nisan'da "Evet" denilmesi gerektiğini ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Dünyanın yarısı parlamenter sistemle, yarısı da başkanlıkla idare ediliyor. Başkanlıkta kavgalar yok ama parlamenter sistemde, ikili sistemde var. Parlamenter sistemde makamlardan biri sembolik kılınmış. Cumhurbaşkanlığı genellikle sembolik kılınmış, başbakanlık güçlü tutulmuş. Bizde tam tersine. İhtilalciler iş başına gelince cumhurbaşkanının yetkisini artırmışlar. Bir paragraf olan cumhurbaşkanının yetkileri 1982 anayasasında iki buçuk sayfaya çıkarılmış. Cumhurbaşkanını artık halk seçiyor ama cumhurbaşkanı yargılanamıyor. Başbakanı da halk seçiyor, iş yapın diyor. Peki kavga çıktığında kimin dediği olacak. İnsanlarımız demokrasiyi seviyor, Türkiye büyüsün istiyorlar, gelişsin, yatırım yapılsın istiyorlar. Allah'ın izniyle bunu sağlayacak anahtar 16 Nisan'dır."

Özhaseki, konuşmasının ardından eşi Neşe Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve semtin çocuklarıyla semt konağı ile parkın açılışını yaptı. AA