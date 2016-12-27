Türkiye'nin diplomasi trafiği 2016'da yoğun geçti

Aktif dış politikası sayesinde gün geçtikçe dünya sahnesinin başat aktörlerinden biri haline gelen Türkiye, bu yıl ev sahipliği yaptığı birçok zirvede 80'den fazla dünya liderini ağırladı.

İlk kez düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi'nde 55, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 13. Zirvesi'nde 27 ve dünyanın enerji devlerini bir araya getiren Dünya Enerji Kongresi'nde 3 ülke lider düzeyinde temsil edilirken, çok sayıda ülke de başbakan yardımcısı veya bakan düzeyinde katılım gösterdi. Zirveler ve toplantılar vesilesiyle birçok uluslararası örgütün lideri de Türkiye'ye geldi.

Sünyada ilk kez yapılan "İnsani Zirve"de, ABD Lideri Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi önemli ülkelerin liderleriyle dünya sorunlarına çözüm aranırken İslam ülkelerini bir araya getiren tek uluslararası örgüt olan İİT zirvesine İslam dünyasının karşı karşıya olduğu tehlikeler ve çözüm yolları görüşüldü.

Somali’de barış, devletin inşası ve uluslararası yardımların eş güdümünün sağlanması amacıyla yapılan "Somali Yüksek Düzeyli Ortaklık Forumu"nda hükümet ile bölgesel yönetimlerin liderleri bir araya geldi.

İstanbul'da yapılan 23. Dünya Enerji Kongresi, önde gelen enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileri, en etkili politika yapıcı ve karar vericileri ile kanaat önderlerini bir araya getirdi. Kongre çerçevesinde Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak "Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi Anlaşması"na yaklaşık 2 yıllık çalışmanın ardından imzalar atıldı.