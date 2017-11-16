'Türkiye'nin çabalarını takdirle karşılıyoruz'

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Türkiye'nin, Suriyeli çocukların eğitim sistemine entegrasyonu için gösterdiği çabaları takdirle karşıladıklarını söyledi.

Osmaniye ve Gaziantep'te temas ve incelemelerde bulunan Christian Berger, Mültecilerin eğitimi konusunda Türkiye ile Avrupa Birliği'nin birlikte hareket ettiğini belirtti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, “ Biz Avrupa Birliği olarak, Türk eğitim sisteminin üzerindeki baskıların hafifletilmesi için çalışıyoruz. Arapça eğitimi de söz konusu olacak. Burada hem Türkiye, hem de Avrupa Birliği çocukların eğitim sistemine alınmasına önem veriyor. Çünkü aksi halde kayıp kuşak oluşması ve yanlış kişilerin eline düşmeleri gibi riskler oluşabilir." dedi.

Christian Berger, Türkiye'ye, dil farkına rağmen Suriyeli çocukların eğitim sistemine entegrasyonu için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti.

Kaynak: TRT Haber