  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Türkiye'nin çabalarını takdirle karşılıyoruz'

'Türkiye'nin çabalarını takdirle karşılıyoruz'

Temas ve incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin mültecilere gösterdiği çabayı takdir ettiğini söyledi.

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Türkiyenin çabalarını takdirle karşılıyoruz

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Türkiye'nin, Suriyeli çocukların eğitim sistemine entegrasyonu için gösterdiği çabaları takdirle karşıladıklarını söyledi.

Osmaniye ve Gaziantep'te temas ve incelemelerde bulunan Christian Berger, Mültecilerin eğitimi konusunda Türkiye ile Avrupa Birliği'nin birlikte hareket ettiğini belirtti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, “ Biz Avrupa Birliği olarak, Türk eğitim sisteminin üzerindeki baskıların hafifletilmesi için çalışıyoruz. Arapça eğitimi de söz konusu olacak. Burada hem Türkiye, hem de Avrupa Birliği çocukların eğitim sistemine alınmasına önem veriyor. Çünkü aksi halde kayıp kuşak oluşması ve yanlış kişilerin eline düşmeleri gibi riskler oluşabilir." dedi.

Christian Berger, Türkiye'ye, dil farkına rağmen Suriyeli çocukların eğitim sistemine entegrasyonu için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Suriyeli mülteciler, Osmaniye, mülteciler, Gaziantep, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christi
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