'Türkiye'nin bileklerindeki prangalar koparıp atılacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel televizyon kanallarının ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan, 16 Nisan'daki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması anketleriyle ilgili soruya, "Kamuoyu araştırmalarına bakınca 'evet'te çok ciddi tırmanma söz konusu, tabii 'hayır'la ilgili inişin olduğunu görüyoruz. 'Evet'e olan ilgi, alaka gayet iyi konumda." yanıtını verdi.

"Ben halkımın direkt oylarıyla seçilerek geldim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento içinden seçilerek gelmediğini ve ilk defa halkın seçtiği Cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben halkımın direkt oylarıyla seçilerek geldim ve partiden ayrıldım. Yeni dönemde ne oluyor? Yeni dönemde parti genel başkanlığından istifa etmene gerek yok, yani Gazi Mustafa Kemal nasıl partisinin genel başkanı olarak kalmış aynı zamanda cumhurbaşkanı olabilmişse yeni dönemde de bu olabilecek. O dönemde olabilmişse İnönü döneminde de olabilmişse şimdi de olabilir."

"Eğer tabuları yıkmazsak, o zaman bunun bedelini ağır öderiz"

Aslolan kişiler değil sistem olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz faniyiz. Bugün varız, yarın yokuz. Kaldı ki 2019'dan sonra ne olacağı veya 2019'a kadar elimizde böyle bir yaşam garantisi var mı? Biz kişileri konuşmuyoruz, biz sistemi konuşuyoruz. Eğer faniler üzerine siz bir ülkeyi bina etmeye kalkarsanız batarsınız. Onun için baki olan bir sistem oluşturalım, kalıcılığı olan bir sistem oluşturalım ve bu sistem, kim gelirse gelsin, Hasan, Ahmet, Mehmet neyse, nereye uyacak? O sisteme uyacak ve o sistemle ülkeyi yönetecek ama şu anda tabii ki bizler insan olarak böyle bir durumu değerlendirirken, şuna bakmamız lazım. Tamam da bu tabudur, tabuları yıkmamız lazım. Eğer tabuları yıkmazsak, o zaman bunun bedelini ağır öderiz. Onun için Tayyip Erdoğan bir tabu değildir, Tayyip Erdoğan bir kuldur." dedi.

"PKK'yla verdiğimiz mücadele üniter yapının en güzel örneği"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Bir yalan daha söylüyor üniter yapı noktasında. Bizim bugüne kadar üniter yapı üzerinde olumsuz bir açıklamamız oldu mu? Hiç. 14 yıllık yönetimimizde PKK terör örgütüyle bu konuda verdiğimiz mücadele üniter yapının en güzel örneğidir." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuyla ilgili (üniter yapı) danışmanımın bir açıklaması olmuş, almışlar onu çarpıtmışlar, ki danışmanım sonra değişik şekilde onu düzeltmeye yönelik açıklamalar yaptı. Ben ne diyorum, sen ona bak. Böyle bir şey yok, benden duydunuz mu? Yok. 1923'te rejim meselesi bu ülkenin bitmiştir. Ondan sonraki süreç yönetim sistemleri meselesidir, şu anda da değişiklik yapılan konu, bir yeni yönetim sisteminin gelmesidir."

"Türkiye'nin bileklerindeki prangalar koparıp atılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'daki halk oylamasında sandıklardan 'evet' çıkarsa Türkiye'nin artık bileklerindeki prangalar koparıp atılacağını ve ekonomide ciddi bir sıçrama olacağını söyledi.

Pazar günü halkın vereceği cevabın sadece ulusal değildir, aynı zamanda uluslararası olduğunun da altını çizen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Çok çok yüksek bir tonda 'evet' çıktığı anda Avrupa Birliği vesaire onlarla da oturacağız masaya... 'Hadi bakalım ne diyorsunuz, var mısınız yok musunuz? Bize hala kalkıp da afra tafra yapmayın. Varsanız ne ala... 54 sene bekledik, bundan sonra bekleyecek zamanımız yok. Oturun kararınızı verin, vermediğiniz takdirde biz kendi kararımızı vereceğiz.' Çünkü halkım benim şu anda 'Biz artık daha beklemeye tahammülü olmayan bir ülkeyiz.'"

"Fransa uzatıyor da kimse kıyamet koparıyor mu?"

Erdoğan, OHAL'in süresiyle ilgili bir soru üzerine, "Dolarsa yine uzatılır. O noktada mani bir hal yok. Fransa uzatıyor da kimse kıyamet koparıyor mu? Yok. Bizim buna ihtiyacımız olduğuna göre, uzatma yetkisi kimde yasal olarak, bu noktada Milli Güvenlik Kurulu teklif eder, Bakanlar Kurulu bununla ilgili kararını alır, yola devam ederiz." dedi. AA