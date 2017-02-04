Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin Antarktika'da bir bilim Üssü kuracağını belirterek, "İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ve diğer üniversitelerimizden araştırmacı hocalarımızı Antartika'ya göndereceğiz. Türkiye'nin Antarktika'da bir bilim üssü olacak. Çünkü bizden başka ülkeler de orada bu konuda çalışıyor." dedi.

İncelemenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Özlü, Türkiye'nin Antarktika'ya bir bilim üssü kuracağını belirterek, "Bölgede barış için bilimi öne çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Bakan Özlü, "Kurulması planlanan üsle ilgili çalışmalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Bakanlığı'na verildi. Biz ön çalışma yaptık. Bu çalışmaya göre, Antarktika'da mevsim buradakinin tam tersi durumda. Antarktika'da yaz olduğu dönemde yani 15 Kasım- 15 Şubat orada yaz mevsimi yaşanıyor. Bu dönemde oraya bir heyet, bilim grubu göndereceğiz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ve diğer üniversitelerimizden araştırmacı hocalarımızı Antarktika'ya göndereceğiz. Türkiye'nin Antarktika'da bir bilim üssü olacak. Çünkü bizden başka ülkeler de orada çalışıyor." diye konuştu.

Piri Reis'in haritasında Antarktika'nın tam olarak gösterildiğine vurgu yapan Özlü, "Antarktika Bölgesi'nin olduğu işaretleri var. Bunu da bir harita yaptırıyoruz, güzel bir harita yaptırarak Antarktika'da hak iddia eden ülkelerin belgelerinin sunulduğu müzede bu haritayı sergileyeceğiz. Biz de orada hak iddia ediyoruz çünkü en önce Antarktika denen bir yer olduğunu Piri Reis Haritası'nda işaret ediyoruz. Böyle bir yer var diye işaret ediyor."

Yerli otomobil çalışmaları

Özlü, yerli otomobil konusuyla ilgili soru üzerine, "Bu otomobil konusu ticari bir konudur. Şirketlerimizle görüşüyoruz. Bundan sonraki süreçte otomobil projemizi ticari şirketlerimizin, Türkiye'deki büyük şirketlerimizin iş birliği yaptığı bir model ile sürdüreceğiz. Onların öncülüğünde ama desteklediği bir model ile sürdüreceğiz. Çalışmalar iyi gidiyor. " değerlendirmesinde bulundu. AA