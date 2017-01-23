"Türkiye'nin Afrika'ya ilgisi gönül bağlarına dayanıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Bizim ecdadımızın Afrika'daki bin yıllık tarihinde asla sömürgecilik lekesi yoktur. Tarihte üç kıtaya yayılan devletler kuran atalarımız, ne burada ne diğer bölgelerde emperyalist amaçlarla kesinlikle hareket etmemiştir. Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisi çıkara değil, gönül bağlarına dayanıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Gelin tüm dünya birleşelim ve 'Dünya beşte büyüktür' diyerek bütün Birleşmiş Milletler'in 193 üyesi arasında herkes, Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleri arasında dönerli bir şekilde yerini alsın ve orada hepsi de temsil yetkisine sahip olsun. 'Geçici üyeler', 'daimi üyeler' bu ayrım kalksın. Hepsi daimi üye olarak dönüşümlü bir şekilde... 20 üye mi olacak, 20 üye. İki yıl 20 üye görev yapsın, ondan sonra 10'u değişsin diğer 10'uyla devam. Ondan sonra bir diğer 10'u değişsin diğerleriyle devam. Bunu yapmaya mecburuz. Bunu yaptığımız anda göreceksiniz dünyanın kaderi çok daha farklı bir şekilde değişecektir." şeklinde konuştu.

"FETÖ, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir"

"Türkiye 15 Temmuz'da menfur bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Bu darbe girişiminin arkasında FETÖ terör örgütü vardır." diyen Erdoğan, şöyle konuştu.

"Maalesef bu örgüt insani yardım, eğitim, ticaret gibi kavramların arkasına saklanarak dünyanın farklı bölgelerinde etkinlik kazanmıştır. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim, FETÖ yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir. Bu sinsi terör örgütünün Tanzanya'da da uzantılarının olduğunu biliyoruz."

Erdoğan, FETÖ'ye ilişkin, "Dünyanın şu anda en büyük belası terördür, dolayısıyla bu teröre karşı hep birlikte önlem almalıyız. 'Yumuşak terör, sert terör'... Sakın ha bu oyuna gelmemeliyiz. Çünkü 248 vatandaşımızı bunlar F-16 uçaklarıyla, helikopterlerle, tanklarla, toplarla, modern silahlarla vurdular, 2 bin 193 vatandaşımızı yaralayarak gazi yaptılar. Dolayısıyla bu şekildeki bir terör örgütüne yönelik inanıyorum ki Tanzanya bundan sonraki süreçte çok daha farklı tedbirler alacaktır." ifadelerini kullandı.