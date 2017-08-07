Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genişletilmiş Rize İl Divanı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Teşkilatlarımızın bir kısmında metal yorgunluğu emareleri gördüğümü çeşitli defalar dile getirdim. Büyük kongre sürecimizi de fırsat bilerek teşkilatlarımızda kapsamlı bir değişim yapmak durumundayız. Genel Başkan olarak bu konuda kararlıyım. Milletimizin bizden beklentilerini karşılayabilecek donanıma ve dinamizme sahip arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "AK Parti teşkilatlarında görev alacak kişilerin, şu bakanın, bu milletvekilinin, filanca grubun, falanca yapının adamı değil, davanın ve milletin adamı olması şarttır. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum; davası olmayan ve bulunduğu yerde milletimizin tamamını kucaklayamayan hiç kimse AK Parti'de yöneticilik yapamaz." şeklinde konuştu.

"Biz gücümüzü önce Hak'tan sonra halktan alacağız"

"15 yıl öncesinin, 20 yıl öncesinin, 25 yıl öncesinin siyaset baronlarının tarzıyla AK Parti'de etkinlik kurmaya kalkan herkes, karşısında bu kardeşinizi bulur. Bunu böyle bilin." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Esasen bu şekilde AK Parti'ye yapılan kötülük, tüm Türkiye'ye yapılmış bir kötülüktür. Ülkemizin bize ve bizim 15 yıldır yaptığımız hizmetleri 2023 hedeflerimizle taçlandırmamıza ihtiyacı var. Millet bizden bunu bekliyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Unutmayın, Türkiye'nin adeta yeni bir Kurtuluş Savaşı verdiği dönemdeyiz. Hiçbir atalete, hiçbir gaflete, hiçbir ihanete tahammül edemeyiz. İhanet edenleri görüyoruz. Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet olanları gördük değil mi? Nerede şimdi? Pensilvanya'da. Gerisinden gelenler nerede? Onlar da kaçıp gidiyorlar. Bir kısmı cezaevlerinde bir kısmı yurt dışına kaçmış vaziyette. Bunlarla bir mücadele veriyoruz. Bunlar FETÖ terör örgütü. Bir diğeri de PKK terör örgütü, onlarla da mücadele veriyoruz, bir diğeri de DEAŞ, bunlarla da mücadele veriyoruz. İşimiz öyle kolay değil. Öyleyse biz, bu güzel milletimizi yanımıza alacağız, biz gücümüzü önce Hak'tan sonra halktan alacağız."

"Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka hiçbir devletimiz yoktur"

Erdoğan, "Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka hiçbir devletimiz yoktur. Kim ne derse desin, hepsi hikaye... Ben size partimin Genel Başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı olarak manifestomuzu söylüyorum; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bitti. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti devletimizi çok daha güçlü hale getirmenin gayreti içerisindeyiz ve bunu da başaracağız." şeklinde konuştu.