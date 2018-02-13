Türkiye'den Yunanistan'a Kardak uyarısı

Yunanistan'ın Türkiye'ye protesto verdiği yönündeki haberler Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla yalanlandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya şöyle yanıt verdi:

"Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan bir açıklamada Kardak Kayalıkları bölgesinde yaşanan tehlikeli bir hadiseye ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri’nin Bakanlığımız Müsteşarı nezdinde “kuvvetli bir protesto girişiminde” bulunduğu iddia edilmektedir."

"Kamuoyunu yanıltıyor"

Yunan tarafının bu açıklamasıyla, kendi kamuoyunu yanılttığını ve her zaman olduğu gibi gerçekleri çarpıttığını söyledi.

"Bunlara müsamaha göstermeyeceğiz"

Aksoy, "Esasen Bakanlığımız Müsteşarı, ülkemize ait olan Kardak Kayalıkları civarında dün gece Yunan Sahil Güvenlik botlarının tehlikeli manevralarıyla neden oldukları olaylarla ilgili olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterini aramış ve Yunan silahlı kuvvetlerinin hasmane tasarruflarının havada ve denizde devam ettiğini, bunlara müsamaha göstermeyeceğimizi, Ege’de gerginliğin tırmanmasının her iki ülkenin de çıkarına olmadığını, Yunan tarafının bu tehlikeli hareketlerine son vermesi gerektiğini açık şekilde iletmiştir." dedi.

Kaynak: TRT Haber