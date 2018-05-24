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Türkiye'den Yunanistan'a iltica tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanınmasına tepki gösterdi.

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Türkiyeden Yunanistana iltica tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan Danıştayı uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak darbeci Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanımıştır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Böylece Yunanistan’ın darbecileri koruyan ve onları kollayan bir ülke olduğu, uluslararası toplum nezdinde tescil edilmiştir. Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu kararı şiddetle kınıyoruz." 

"Önümüzdeki dönemde Yunan adaletinin bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesini umuyoruz."

Kaynak: TRT Haber

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