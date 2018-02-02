Türkiye'den Yunanistan'a DHKP/C mensubu Mehmet Doğan tepkisi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 28 Kasım 2017 tarihinde Atina’da düzenlenen operasyonla yakalanan DHKP/C mensubu Mehmet Doğan'a ilişkin iade talebinin, Atina Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildiği hatırlatıldı.

Kararın büyük hayal kırıklığı yarattığı vurgulanan açıklamada, bu kararın Yunan mahkemelerinin terör örgütlerini kollayan yaklaşımına yeni bir örnek olduğu belirtildi.

"Karar, iyi komşuluk ilişkilerine yakışmıyor"

Temyiz Mahkemesinin kararının, Yunanistan'ın terörle mücadele konusunda uluslararası sorumluluğuyla bağdaşmadığı, iyi komşuluk ilişkilerine de yakışmadığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, "Bundan sonraki süreçte Yunan yargısının siyasi baskılardan uzak, hukuka uygun ve adil kararlar vermesini bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

AA