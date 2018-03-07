  • 07 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Türkiye'den Yunanistan Cumhurbaşkanı'na tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'nun Türkiye'ye karşı ifadelerine yanıt verdi.

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Türkiyeden Yunanistan Cumhurbaşkanına tepki

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'nun, "Tarihsel olarak bize düşmesi gereken topraklara sahip olmayabiliriz…", "Tarih bizi mecbur ettiği takdirde atalarımızın yaptığını yaparız…" şeklinde Türkiye'ye yönelik açıklamaları dün Yunan basınına yansımıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuyla ilgili soruya yazılı yanıt verdi.

"Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'yu uluslararası hukuka ve ülkemizin sınırlarına saygı duymaya, makamına yakışmayan ve sebepsiz yere gerginliğe yol açacak söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, türkiye yunanistan ilişkileri
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