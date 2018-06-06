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Türkiye'den Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "AB'nin Ege sorunları bağlamında Yunanistan'ın siyasi istismarlarına alet olmaması yönündeki ikazımızı yineliyoruz." dedi.

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Türkiyeden Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulosa tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, Yunanistan'ın, "Natura 2000" başta olmak üzere, AB'nin çevre programlarını Ege sorunları bağlamında öteden beri istismar ettiğinin bilindiğini vurguladı.

Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'un Avrupa Birliği'nin (AB) "Natura 2000" çevre programı ile sınırlar ve topraklar arasında zorlu ilişki kuran açıklamalarının hiçbir hukuki karşılığı olmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda 31 Mart 2018'de bir açıklama yaptığını hatırlatan Aksoy, "Konu hakkındaki tutumumuz bakanlığımızca geçtiğimiz hafta AB Delegasyonu temsilcisine de izah edilmiştir." ifadesini kullandı.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, bu defa Natura 2000 ağı ile sınırlar ve topraklar arasında zorlama ilişki kuran açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamaların hiçbir hukuki karşılığı yoktur. Ayrıca bu açıklamalar, Yunanistan'ın Natura 2000 gibi AB çevre programlarını siyasi maksatla istismar ettiğinin göstergesi ve itirafı niteliğindedir. Ülkemiz, Yunanistan'ın Ege Denizi’ndeki statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kabul etmeyecektir. Bu vesileyle, AB'nin, Ege sorunları bağlamında Yunanistan'ın siyasi istismarlarına alet olmaması yönündeki ikazımızı yineliyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, ege sorunu, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği
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