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Türkiye'den Yunanistan Başbakanı Çipras'ın açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Davos'ta Türkiye ile ilgili açıklamalarına "Kabul etmemiz mümkün değil." diyerek tepki gösterdi.

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Türkiyeden Yunanistan Başbakanı Çiprasın açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Davos'ta Türkiye'ye yönelik sarf ettiği ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Başbakan Çipras'ın 'saldırgan' tanımını somutlaştırmak için esas kendi kabinesine bakması gerektiğini düşünüyoruz." dedi. 

Aksoy, "Kendi çalışma arkadaşlarından bazılarının bu tanıma çok iyi uyduğunu herkes biliyor." dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Türkiye'nin saldırgan (agresif) bir komşu olduğunu söylemişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Çipras
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