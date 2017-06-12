  • 12 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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Türkiye'den yoğun Katar diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçileri ve Bahreyn Maslahatgüzarı ile görüştü.

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Türkiyeden yoğun Katar diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid Bin Abdülkerim el Hireyci, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Halife Şahin el-Marar ve Bahreyn Maslahatgüzarı Komail Ahmed'i birlikte kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu öncesinde Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda kabul ettiği Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn temsilcileriyle Körfez'deki son gelişmeleri ele aldı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, Türkiye ve uluslararası toplumun beklentilerini dile getirmesinin yanı sıra konuya ilişkin olarak yaptığı temaslara da değindi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın yayınladığı ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığı açıklanmıştı.

Katar ise, "terör listesi" çalışmasını kınamış ve suçlamaların "asılsız" olduğunu, bu dört ülkeyi "iftira" atarak ülkenin imajını zedelemeye çalışmakla suçlamıştı.

Etiketler: Suudi Arabistan, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Birleşik arap emirlikleri, Bahreyn Maslahatgüzarı, Ankara Büyükelçileri
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