Türkiye'den Ukrayna'nın toprak bütünlüğü uyarısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Türkiye'nin Ukrayna’nın doğusundaki duruma ülkenin toprak bütünlüğü, egemenliği ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözüm bulunmasından yana olduğunu belirterek, başta Minsk süreci olmak üzere bu amaca yönelik tüm barışçıl girişimleri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı kesimlerin ifadelerine ilişkin bir soruya cevap verdi.

"Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı kesimlerin yeni bir devlet kurdukları yönündeki beyanlarını Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ihlali olarak görüyoruz." ifadesini kullanan Müftüoğlu, bu tür beyan ve eylemlerin çözüm arayışlarını daha güç hale getirdiğinin açık olduğunu kaydetti.

"Tüm barışçıl girişimleri desteklemeye devam ediyoruz"

Müftüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna’nın doğusundaki duruma ülkenin toprak bütünlüğü, egemenliği ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözüm bulunmasından yanayız. Başta Minsk süreci olmak üzere bu amaca yönelik tüm barışçıl girişimleri desteklemeye devam ediyoruz. İlgili tüm tarafların da bu doğrultuda hareket etmelerinin önem taşıdığını düşünüyoruz."