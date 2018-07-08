  • 08 TEMMUZ 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.574
    EURO 5.374
  • BIST 98733.89
    ALTIN 184.509
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türkiye'den Tunus'taki terör saldırısına kınama

Türkiye'den Tunus'taki terör saldırısına kınama

Türkiye, Tunus Cenduba'da 8 Temmuz'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiyeden Tunustaki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Tunuz Cenduba'daki saldırıyla ilgili "Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, dost Tunus hükümetine ve kardeş Tunus halkına taziyelerimizi sunuyoruz" açıklaması yapıldı. 

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunus'un Cenduba vilayetinde bugün meydana gelen terör saldırısı sonucunda 6 sınır muhafızının hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, dost Tunus hükümetine ve kardeş Tunus halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelede Tunus'la dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı.

Güvenlik güçlerini taşıyan iki araca, Cezayir sınırı yakınlarındaki dağlık bölgede seyir halindeyken önce bombalı saldırı düzenlenmiş, ardından silahlı bir grup araçtaki güvenlik güçlerine ateş açmıştı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER