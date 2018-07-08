Türkiye'den Tunus'taki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Tunuz Cenduba'daki saldırıyla ilgili "Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, dost Tunus hükümetine ve kardeş Tunus halkına taziyelerimizi sunuyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunus'un Cenduba vilayetinde bugün meydana gelen terör saldırısı sonucunda 6 sınır muhafızının hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, dost Tunus hükümetine ve kardeş Tunus halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelede Tunus'la dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı.

Güvenlik güçlerini taşıyan iki araca, Cezayir sınırı yakınlarındaki dağlık bölgede seyir halindeyken önce bombalı saldırı düzenlenmiş, ardından silahlı bir grup araçtaki güvenlik güçlerine ateş açmıştı.

Kaynak: AA